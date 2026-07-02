- Палестинската фудбалска федерација соопшти дека Ал-Ашкар бил убиен од оган отворен од окупаторските сили

Палестинскиот голман Салим ал-Ашкар убиен од израелската Армија во Газа - Палестинската фудбалска федерација соопшти дека Ал-Ашкар бил убиен од оган отворен од окупаторските сили

Палестинскиот голман Салим ал-Ашкар е убиен на почетокот на оваа недела во Појасот Газа од страна на израелската Армија, соопшти Палестинската фудбалска федерација, пренесува Анадолу.

Федерацијата истакна дека Ал-Ашкар бил убиен од оган отворен од окупаторските сили.

Се наведува дека тој е еден од стотиците убиени лица поврзани со спортот во Газа, меѓу кои и повеќе од 1.000 палестински спортисти, откако започна геноцидната војна во октомври 2023 година.

Ал-Ашкар се оженил пред пет месеци, а неговата сопруга го очекува нивното прво дете.

По неговата смрт, роднините, соиграчите и пошироката палестинска спортска и светска заедница изразија жалење.

„Длабоко жалиме за трагичната смрт на 32-годишниот палестински голман Салим ал-Ашкар. Тој беше убиен од страна на израелската Армија. Длабоко сме трогнати поради продолжувањето на ваквите случувања. Повикуваме на правда и мир“, објави вчера чилеанскиот фудбалски клуб Депортиво Палестино.