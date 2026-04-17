Палестинската министерка за надворешни работи: Геноцидот на Израел врз жителите на Газа не е запрен

Палестинската министерка за надворешни работи, Варсен Агабекијан, денес изјави дека геноцидот на Израел врз Палестинците во Појасот Газа продолжува, укажувајќи на катастрофалните хуманитарни услови и повикувајќи на итна меѓународна акција, јавува Анадолу.

Говорејќи на панел-дискусија во рамките на Дипломатскиот форум во Анталија, Турција, Агабекијан истакна дека ситуацијата во Газа останува критична дури и неколку месеци по договорот за прекин на огнот.

„Денес сме пет месеци по потпишувањето на договорот од Шарм ел-Шеик, а она што го гледаме во Газа не е ништо друго освен катастрофа“, рече таа.

„Убиствата продолжуваат, ранувањата продолжуваат, а хуманитарната помош не е ни приближно на потребното ниво.“

Таа ги опиша тешките услови за живот, во кои раселените Палестинци се засолнети во шатори изложени на поплави и нехигиенски услови.

„Луѓето живеат во шатори кои се поплавени од вода“, рече таа, додавајќи дека извештаите од меѓународните организации укажуваат дека жителите се опкружени со урнатини и отпад, додека резервите на храна се контаминирани од глодари.

Агабекијан ја доведе во прашање брзината на хуманитарниот одговор, прашувајќи: „Кога ќе започнат напорите за итна помош во Газа? Кога ќе влезе хуманитарната помош и кога ќе почнеме да гледаме дека се обезбедуваат основните потреби како здравствена заштита, образование и вода?“

Таа нагласи дека сегашната ситуација е резултат на долгогодишните израелски напади.

„Овој геноцид е кулминација на долгогодишните (израелски) прекршувања кои нè доведоа до ова каде што сме денес“, додаде таа.

Таа ги даде овие изјави во време на секојдневни израелски прекршувања на прекинот на огнот кој е во сила од 10 октомври 2025 година.

Министерството за здравство соопшти дека во нападите на Израел оттогаш се убиени 765 Палестинци, а ранети 2.140.

Прекинот на огнот следуваше по двегодишниот израелски геноцид кој започна во октомври 2023 година, во кој беа убиени повеќе од 72.340 Палестинци и ранети 172.250 други, додека беа уништени околу 90 % од инфраструктурата на енклавата, според властите во Газа.