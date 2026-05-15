Палестина го повика светот да ја признае Накба како „злосторство на етничко чистење“ - Повикот дојде во соопштението што вчера го издаде палестинското Министерство за надворешни работи, во пресрет на годишното одбележување на палестинската Накба на 15 мај

Палестина ја повика меѓународната заедница да ја признае Накба од 1948 година како „злосторство на етничко чистење“ извршено од Израел врз палестинскиот народ, нагласувајќи дека Накба „сè уште трае“, јавува Анадолу.

Повикот дојде во соопштението што вчера го издаде палестинското Министерство за надворешни работи, во пресрет на годишното одбележување на палестинската Накба на 15 мај.

Министерството ја повика меѓународната заедница да ја класифицира Накба како „злосторство на етничко чистење“ и да работи на „отстранување на нејзините последици и остварување на легитимните и неотуѓиви права“ на палестинскиот народ.

Се вели дека тие права вклучуваат „самоопределување и независност на државата Палестина со Ерусалим како нејзин главен град, како и право на враќање и обесштетување за бегалците преку ставање крај на долготрајната израелска колонијална окупација“.

Палестинците го користат терминот „Накба“ или „катастрофа“ за да го опишат раселувањето на 957.000 Палестинци од вкупно 1,4 милиони кои живееле во околу 1.300 градови и села во 1948 година, што се совпаѓа со основањето на Израел на палестинска земја, според податоците на Палестинското централно биро за статистика.

Министерството ја потсети меѓународната заедница на нејзините одговорности и на „важноста од задоволување на правдата за палестинскиот народ и повикување на одговорност на сторителите“, вклучително и признавање на Накба како „злосторство против човештвото кое не може да се негира, оправда или брани под ниту еден изговор“.

Се нагласува дека „Накба не е само историска трагедија, туку злосторство што трае“, додавајќи дека таа не е ограничена само на „бруталното етничко чистење и присилното раселување на Палестинците од нивната земја“, ниту на „масакрите, убиствата, уништувањето, грабежите, прекршувањата и раселувањето“.

Министерството соопшти дека Накба, како ционистички колонијален проект, била осмислена од тогашните колонијални сили и официјализирана со Балфуровата декларација. Целта на овој проект била да го протера палестинскиот народ од неговата земја, да го избрише неговиот идентитет и да го замени со доселеници.

Балфуровата декларација се однесува на писмото испратено од тогашниот британски министер за надворешни работи Артур Џејмс Балфур на 2 ноември 1917 година до лордот Лионел Ротшилд, лидер на ционистичкото движење во тоа време, во кое британската Влада вети поддршка за формирање на еврејски дом во Палестина.

Министерството истакна дека Накба „е тековно злосторство кое никогаш не престанало“, посочувајќи на тековните напади на Израел во Газа и ескалацијата на насилството на окупираниот Западен Брег.

Министерството додаде дека страдањата предизвикани од Накба вклучуваат одземање на земјата и правата, како и претворање на милиони Палестинци во бегалци на кои им е скратено правото да се вратат во својата татковина.

Министерството нагласи дека должноста на меѓународната заедница „не е ограничена само на поддршка на палестинското прашање, туку се протега на заштита на палестинскиот народ и спречување на повторување на вакви ужасни злосторства“.

Овогодинешната годишнина од Накба доаѓа во време кога Израел го продолжува својот геноцид во Газа од 2023 година преку смртоносни бомбардирања и рестрикции за хуманитарна помош, и покрај договорот за прекин на огнот што стапи на сила на 10 октомври 2025 година.

Од октомври 2023 година, во израелските напади во Газа загинаа повеќе од 72.000 Палестинци, а ранети се над 172.000, предизвикувајќи масовно уништување на домови, инфраструктура и витални објекти, покрај тешката хуманитарна криза предизвикана од условите на опсада и недостигот на храна, вода и лекови.

Истовремено, окупираниот Западен Брег, вклучувајќи го и Источен Ерусалим, е сведок на ескалација на израелските воени упади, приведувања, блокирања на патишта, напади од страна на окупаторите и илегална експанзија на населбите.

Ескалацијата на Западниот Брег од октомври 2023 година ги однесе животите на повеќе од 1.155 Палестинци, ранети се околу 11.750, а приведени се речиси 22.000 луѓе, според официјалните палестински податоци.

Насилството од страна на окупаторите исто така се интензивираше, вклучувајќи напади врз села, подметнување пожари, корнење дрвја и спречување на земјоделците да стигнат до своите поседи, сето ова под заштита на израелската војска, се наведува во официјалните палестински извештаи.

Палестинските официјални претставници велат дека овие политики се дел од „систематската ескалација“ насочена кон наметнување нови реалности на теренот и поткопување на можноста за воспоставување независна палестинска држава.