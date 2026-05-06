Пакистан ќе биде домаќин на втората рунда преговори меѓу САД и Иран следната недела

Пакистан следната недела ќе биде домаќин на втората рунда од мировните преговори меѓу САД и Иран за ставање крај на нивната војна, изјавија денес за Анадолу двајца извори од пакистанската Влада запознаени со посредувањето.

Изворите додадоа дека Исламабад очекува САД и Иран да постигнат „примарен“ договор пред посетата на Трамп на Кина, која е закажана за 14-15 мај.

„Со оглед на последните случувања, Пакистан се надева на продолжување на преговорите меѓу двете страни следната недела за да се постигне решение преку преговори за конфликтот на Блискиот Исток“, изјави еден од изворите, осврнувајќи се на привременото запирање на таканаречената Операција „Слобода“ на Вашингтон, како и на овонеделното ослободување на запленетиот ирански брод и неговиот екипаж.

„Речиси 80 % до 85 % од прашањата меѓу двете страни се веќе решени, меѓутоа, клучното нуклеарно прашање сè уште останува главна пречка“, додаде изворот.

Претходно, САД го одбија предлогот на Иран за одложување на разговорите за неговата нуклеарна програма, додека истовремено беа вклучени разговорите за Ормускиот Теснец.

Сепак, Вашингтон инсистираше на задржување на нуклеарната програма во преговорите кон траен прекин на огнот.