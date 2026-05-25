Пакистан уверен дека САД и Иран ќе потпишат „привремен“ договор оваа недела - „Потпишувањето на договорот се очекува секој ден оваа недела, бидејќи двете страни не се согласни само за некои оперативни прашања“

Пакистан е уверен дека САД и Иран би можеле да потпишат привремен договор за прекин на конфликтот уште оваа недела, изјавија денес за Анадолу извори од пакистанската Влада запознаени со ова прашање.

„Потпишувањето на договорот се очекува секој ден оваа недела, бидејќи двете страни не се согласни само за некои оперативни прашања“, изјави извор од пакистанската Влада.

„Не станува збор за некаков ќор-сокак“, додаде изворот, велејќи дека двете страни „во принцип“ се согласиле на нацрт-договор од „една страница“, додека дискусиите за оперативни прашања во врска со повторното отворање на Ормускиот Теснец и прекинувањето на американската поморска блокада насочена кон иранските пристаништа продолжуваат.

Според изворите, преостанатите разлики се однесуваат на имплементацијата, а не на пошироките политички принципи.

„Клучниот спор во моментов е военото присуство на американските сили во близина на иранските територијални води дури и по прекинувањето на блокадата“, рече изворот.

Додаде дека Вашингтон сака да продолжи со военото присуство во регионот, додека „Техеран го сака сценариото од пред војната“.

Изворите велат дека Пакистан, заедно со регионалните посредници, бара компромисна формула за премостување на преостанатите разлики.

- „Добра волја и посветеност од сите страни“ -

Порано во текот на денот, портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Бакеи, изјави дека Техеран и Вашингтон постигнале заклучоци за „голем дел“ од прашањата што се дискутираат, но предупреди да не се претпоставува дека договорот е неизбежен.

„Точно е да се каже дека постигнавме заклучок за голем дел од прашањата што се дискутираат“, изјави Бакеи пред новинарите во Техеран.

„Но, да се каже дека ова значи неизбежно потпишување на договор, никој не може да тврди такво нешто“, додаде тој.

Американскиот државен секретар, Марко Рубио, исто така, денес изјави дека наскоро може да има развој во преговорите.

„Работата е сè уште во тек. Мислевме дека можеби ќе имаме некои вести синоќа, можеби денес...“, изјави Рубио пред новинарите во Њу Делхи.

Пакистански извори рекоа дека двете страни веројатно на крајот ќе постигнат привремен договор „порано или подоцна“, но предупредија дека одржувањето на таков договор може да се покаже како значително потешко.

Тие рекоа дека втората фаза од преговорите веројатно ќе се занимава со поспорни и технички сложени прашања, меѓу кои нуклеарната програма на Иран, управувањето со залихите на збогатен ураниум и долгорочните аранжмани во врска со Ормускиот Теснец.

Изворите рекоа дека постигнувањето договор за вакви „многу сложени“ прашања - особено прашања поврзани со нуклеарната енергија - нема да биде лесно.

Тие додадоа дека медијаторите веќе предложиле неколку можни рамки за решавање на нуклеарното прашање, вклучувајќи модел сличен на Заедничкиот сеопфатен план за акција и механизми за следење од трети страни кои ја вклучуваат Меѓународната агенција за атомска енергија.

„Секогаш е потребна добра волја и посветеност од сите страни за да се решат вакви сложени прашања“, рече изворот.

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран во февруари. Техеран возврати со напади врз Израел, како и кон сојузниците на САД во Персискиот Залив, заедно со затворањето на Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредништво, а подоцна беше продолжен од Трамп на неодредено време.