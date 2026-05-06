Пакистан се надева на траен договор меѓу САД и Иран за „достоен мир и стабилност“ по запирањето на „Проектот Слобода“

Пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф денес ја поздрави одлуката на американскиот претседател Доналд Трамп за привремено запирање на „Проектот Слобода“ во Ормускиот Теснец, изразувајќи надеж дека сегашниот замав ќе доведе до траен мировен договор со Иран, пренесува Анадолу.

„Пакистан останува цврсто посветен на поддршката на сите напори што промовираат воздржаност и мирно решавање на конфликтите преку дијалог и дипломатија. Многу сме надежни дека сегашниот замав ќе доведе до траен договор што ќе обезбеди долготраен мир и стабилност за регионот и пошироко“, напиша Шариф на американската компанија за социјални медиуми Х.

Тој рече дека „љубезниот“ одговор на Трамп на барањето упатено од Пакистан и другите „братски“ земји, особено од саудискиот престолонаследник Мухамед бин Селман, „ќе придонесе многу за унапредување на регионалниот мир, стабилноста и помирувањето за време на овој чувствителен период“.

Трамп вчера објави дека американската Армија привремено ќе го запре „Проектот Слобода“, напорот на САД за обновување на слободата на половидба за комерцијалните бродови низ Ормускиот Теснец.

Трамп изјави дека одлуката е донесена на барање на Пакистан и други земји, по она што тој го нарече „огромен воен успех“ во американската кампања против Иран.

Најавувајќи го проектот во неделата, тој вети дека бродовите ќе бидат придружувани низ Ормускиот Теснец и покрај инсистирањето на Иран дека за секој транзит низ клучниот воден пат е потребно негово претходно одобрение.

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел започнаа напади против Иран на 28 февруари, што предизвика одмазда од Техеран и прекини во Теснецот.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредување, но разговорите во Исламабад не успеаја да придонесат да се постигне траен договор. Трамп подоцна го продолжи прекинот на огнот без одреден рок. Од 13 април, САД спроведуваат поморска блокада насочена кон иранскиот поморски сообраќај во стратегискиот воден пат.

Исто така вчера, Иран воведе нов механизам што го регулира транзитот на бродови низ Ормускиот Теснец во време на тензиите со Вашингтон околу стратегискиот воден пат.

Според системот, бродовите што имаат намера да поминат низ Теснецот добиваат е-пошта од адреса поврзана со Управата за Теснецот на Персискиот Залив (PGSA), со која се информираат за прописите за транзит.

Потоа од бродовите се бара да се усогласат со рамката пред да добијат дозвола за транзит, пренесува државната телевизија „Прес ТВ“.