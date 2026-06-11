Пакистан ги повика САД и Иран да се придржуваат до прекинот на огнот и да го прошират просторот за дипломатија - „Пакистан останува сериозно загрижен за ситуацијата на Блискиот Исток“

Пакистан денес ги повика САД и Иран да се придржуваат до прекинот на огнот во време на обновени борби, нагласувајќи ја потребата да се „прошири просторот“ за дипломатија и дијалог, јавува Анадолу.

„Пакистан останува сериозно загрижен за ситуацијата на Блискиот Исток“, изјави за новинарите во Исламабад портпаролот на Министерството за надворешни работи, Тахир Андраби.

Пакистан помогна во посредувањето за прекин на огнот на 8 април, по конфликтот што започна на 28 февруари по воената акција на САД и Израел против Иран.

Оттогаш Исламабад беше клучен посредник меѓу страните, организирајќи рунда преговори на високо ниво меѓу САД и Иран на 11 и 12 април.

Најновото соопштение доаѓа откако САД и Иран започнаа со нови борби оваа недела, разменувајќи воздушни и ракетни напади.

„Пакистан ја потврди поддршката за мирно решавање на сите отворени прашања, нагласувајќи го ставот дека дипломатијата и дијалогот мора да бидат водечки принципи за постигнување компромис за сите спорни точки, во согласност со правата и обврските на засегнатите страни“, изјави Андраби.

Тој додаде дека напорите за посредување од страна на Пакистан биле со цел да ги прекинат непријателствата, да спасат животи и да ѝ дадат шанса на дипломатијата во овој поглед.