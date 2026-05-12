Пакистан ги негираше наводите на американските медиуми за присуство на ирански авион

Пакистан денес ги негираше наводите на американските медиуми во врска со присуството на ирански авион во воздухопловната база „Нур Кан“, нарекувајќи ги тврдењата „заблудувачки“, пренесува Анадолу.

Пакистанското Министерство за надворешни работи во официјалното соопштение наведе дека категорично ги негира наводите на „Си-би-ес њуз“ во врска со пристигнувањето на ирански авион за време на периодот на прекинот на огнот.

„Таквите шпекулативни наративи се чини дека имаат за цел да ги поткопаат тековните напори за регионална стабилност и мир“, се вели во соопштението.

Министерството појасни дека авиони и од Иран и од САД слетале во Пакистан за да го олеснат движењето на дипломатите, безбедносниот персонал и административните тимови вклучени во дискусиите насочени кон намалување на тензиите во регионот.

Пакистан соопшти дека некои авиони и помошен персонал останале привремено во земјата во очекување на понатамошни рунди преговори, иако формалните преговори сè уште не се продолжени.

Владата додаде дека неодамнешните посети на иранскиот министер за надворешни работи Абас Арагчи на пакистанскиот главен град Исламабад биле извршени според истите логистички договори.

Исламабад најостро ги демантираше наводите дека иранските авиони се поврзани со какви било воени планови или операции за нивна заштита, нарекувајќи ги таквите тврдења „шпекулации“ кои немаат допир со реалноста.

Пакистан повтори дека дејствувал како непристрасен олеснувач кој ги поддржува дијалогот и напорите за деескалација, истовремено одржувајќи комуникација со сите релевантни страни.

Во соопштението се додава дека Пакистан останува посветен на промовирање на регионалната стабилност, дипломатијата и мирниот ангажман.

„Си-би-ес њуз“ денес објави дека Исламабад се позиционирал како дипломатски канал меѓу Техеран и Вашингтон, додека тивко им дозволувал на иранските воени авиони да се паркираат на неговите аеродроми, потенцијално штитејќи ги од американски воздушни напади.

САД и Израел извршија напади врз Иран на 28 февруари, што предизвика одмазда од Техеран кон Израел, како и кон сојузниците на САД во Персискиот Залив, заедно со затворање на Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредување, но разговорите во Исламабад не доведоа до траен договор. Прекинот на огнот подоцна беше продолжен од американскиот претседател Доналд Трамп без утврден рок.

Во неделата, Иран му го испрати на Пакистан својот одговор на предлогот на САД за завршување на војната, но Трамп го отфрли како „целосно неприфатлив“.