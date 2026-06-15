- „Посебно му благодарам на мојот драг брат, претседателот на Турција, Реџеп Таип Ердоган, за неговата поддршка на нашите напори“

Пакистанскиот премиер ја пофали поддршката на Ердоган за договорот меѓу САД и Иран - „Посебно му благодарам на мојот драг брат, претседателот на Турција, Реџеп Таип Ердоган, за неговата поддршка на нашите напори“

Пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф денес му се заблагодари на турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган за неговата поддршка во постигнувањето на договорот меѓу САД и Иран за ставање крај на војната, јавува Анадолу.

„Посебно му благодарам на мојот драг брат, претседателот на Турција, Реџеп Таип Ердоган, за неговата поддршка на нашите напори“, рече Шариф за време на обраќањето пред Националното собрание во главниот град Исламабад.

Тој исто така изрази благодарност до кинескиот претседател Си Ѓинпинг, саудискиот престолонаследник Мухамед бин Селман, катарскиот емир шеик Тамим бин Хамад ал Тани и другите регионални партнери за нивната „континуирана“ поддршка на повеќемесечното посредување на Исламабад.

Шариф ги пофали улогата и напорите на шефот на пакистанската Армија, фелдмаршал Асим Мунир, министерот за надворешни работи Исхак Дар, министерот за внатрешни работи Мохсин Накви и тимот на Министерството за надворешни работи за посредувањето во овој историски договор.

Американскиот претседател Доналд Трамп објави вчера дека договорот со Иран е финализиран и изјави дека го овластува повторното отворање на Ормускиот Теснец и укинувањето на американската поморска блокада.

Пакистанскиот премиер, исто така, соопшти рано утринава дека САД и Иран постигнале мировен договор по интензивни преговори, при што двете страни прогласија итен и траен прекин на воените операции на сите фронтови, вклучително и во Либан.

Подоцна, и Вашингтон и Техеран ја потврдија оваа објава.

Пакистан посредуваше меѓу двете страни откако обезбеди прекин на огнот на 8 април, во нападите што ги започнаа Соединетите Американски Држави и Израел врз Иран на 28 февруари.