- Пакистанскиот премиер ќе оствари средби и со кинескиот претседател Си Ѓинпинг и со премиерот Ли Ќијанг

Пакистанскиот премиер Шариф оваа недела во државна посета на Кина - Пакистанскиот премиер ќе оствари средби и со кинескиот претседател Си Ѓинпинг и со премиерот Ли Ќијанг

Пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф ќе престојува во државна посета на Кина од 23 до 26 мај, соопшти денес министерот за надворешни работи Ишак Дар, јавува Анадолу.

Обраќајќи се на седница на Сенатот, Дар, кој е и заменик-премиер, рече дека ќе го придружува Шариф за време на посетата.

Како што истакна, пакистанскиот премиер ќе има средби со кинеските официјални претставници, вклучително и со претседателот Си Ѓинпинг и премиерот Ли Ќијанг.

Се очекува Шариф да присуствува и на деловни состаноци, како и на настани по повод 75-годишнината од дипломатските односи меѓу Пакистан и Кина.

„Исто така, ќе имаме состаноци на два многу важни механизми - едниот, политичкиот форум Пакистан-Кина, и вториот, заедничкиот консултативен механизам на КПЕК (CPEC)“, рече Дар, додавајќи дека голема повеќепартиска парламентарна делегација од Пакистан ќе учествува на неколку состаноци во Пекинг.

Пекинг сè уште официјално не ја потврдил посетата.

Кинеската делегација предводена од Каи Дафенг, што пристигна во Исламабад, беше исто така присутна во Сенатот за време на обраќањето на Дар.

Дар ја пофали поддршката на Кина за Пакистан и рече дека двете земји делат „конвергентна визија“ за регионалните и глобалните прашања.

„Кина даде огромна поддршка во елиминирањето на прекините на електрична енергија и воведувањето рестрикции во Пакистан. Секогаш ќе ѝ бидеме благодарни на Кина“, рече тој.