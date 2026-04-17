Пакистанскиот премиер изрази надеж дека прекинот на огнот во Либан ќе отвори пат за одржлив мир

Пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф денес го поздрави 10-дневниот прекин на огнот меѓу Израел и Либан, изразувајќи надеж дека тоа ќе отвори пат за одржлив мир во регионот, јавува Анадолу.

Шариф ја пофали улогата на американскиот претседател Доналд Трамп за олеснување на прекинот на огнот преку, како што наведе, „храбри и мудри дипломатски напори“.

„Пакистан ја потврдува својата непоколеблива поддршка за суверенитетот и територијалниот интегритет на Либан и ќе продолжи да ги поддржува сите напори насочени кон траен мир во регионот“, напиша Шариф во објавата на американската компанија за социјални медиуми Х.

Шариф моментно е во јужниот турски туристички град Анталија, каде што учествува на петтото издание на Дипломатскиот форум во Анталија.

Еден ден претходно Трамп објави дека Израел и Либан се договориле да започнат 10-дневен прекин на огнот, кој стапи на сила вчера во 21:00 часот по Гринич, по преговорите со посредство на САД што се одржаа во вторникот во Вашингтон.

Сепак, либанската армија рано утринава соопшти дека забележала неколку прекршувања на прекинот на огнот од страна на Израел, вклучително и повремено гранатирање на селата во Јужен Либан.

САД и Израел ги започнаа нападите врз Иран на 28 февруари, што предизвика одмазда од Техеран врз американските сојузници во Персискиот Залив, како и реакции од либанската група Хезболах во Либан.

Потоа Израел започна со напади врз Хезболах, при што загинаа речиси 2.200 луѓе, а еден милион беа раселени во изминатите шест недели.

​​​​​​​Војната во Иран, исто така, е во прекин, а во тек се напори за нејзино трајно завршување.