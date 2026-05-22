Пакистанскиот министер за внатрешни работи во Техеран разговараше за предлозите за крај на војната - На состанокот главно се разгледувале предлози за тоа како Иран и Америка да продолжат да преговараат индиректно преку посредници

Пакистанскиот министер за внатрешни работи, Мохсин Накви, одржа уште една средба со иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, за да ги разгледаат предлозите насочени кон ставање крај на војната меѓу САД и Иран, објавија денес иранските медиуми, пренесува Анадолу.

Според иранската новинска агенција „Тесним“, на состанокот главно се разгледувале предлози за тоа како Иран и Америка да продолжат да преговараат индиректно преку посредници.

Доцна синоќа, полудржавната иранска новинска агенција ИСНА јави дека размената на пораки меѓу Иран и САД преку посредувањето на Пакистан сè уште трае, додека продолжуваат напорите за постигнување рамковен договор, но сè уште имаат некои несогласувања што треба да ги решат.

Според ИСНА, Накви, кој по вторпат неделава отпатува за Техеран, им пренел порака од американската страна на иранските официјални претставници.

Пакистански извори цитирани од ИСНА наведуваат дека ќе се реализира посета на началникот на пакистанската Армија, Асим Мунир, доколку двете страни ја финализираат предложената рамка.

Според иранскиот предлог од 14 точки, за кој претходно извести Анадолу, Техеран бара посебни преговори за својата нуклеарна програма, вклучително и за прашањата со збогатениот ураниум, во рок од 30 дена по постигнувањето траен прекин на огнот.

Вашингтон, пак, сака за нуклеарното прашање да се „разговара и тоа да се реши“ пред каков било договор за траен прекин на огнот.

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел започнаа напади врз Иран во февруари. Техеран возврати со напади насочени кон Израел, како и кон сојузниците на САД во Персискиот Залив, заедно со затворањето на Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредување, но разговорите во Исламабад не успеаја да обезбедат траен договор.

Американскиот претседател Доналд Трамп подоцна го продолжи прекинот на огнот на неодредено време, додека ја задржа блокадата за бродовите што патуваат кон или од иранските пристаништа преку стратегискиот воден пат.