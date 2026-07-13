- Нападите се дел од нов бран американски напади пријавени низ јужен Иран рано утрово, вклучително и во Бандар Абас, Сирик, островот Кешм, Јаск, Бушехр и Канган

Официјални претставници: Двајца загинати, 11 повредени во американските напади во југозападен и централен Иран - Нападите се дел од нов бран американски напади пријавени низ јужен Иран рано утрово, вклучително и во Бандар Абас, Сирик, островот Кешм, Јаск, Бушехр и Канган

Две лица загинаа, а 11 се повредени во одделни американски напади врз југозападен и централен Иран рано утрово, соопштија ирански официјални претставници, јавува Анадолу.

Во покраината Хузестан, заменик-гувернерот Валиолах Хајати изјави дека во американски напад била погодена пумпна станица за земјоделска вода во округот Махшахр, при што загинал еден чувар кој работел во објектот, а повредени биле уште четворица, објави полудржавната новинска агенција Мехр.

Тој истакна дека повредените примаат медицинска помош, без да даде дополнителни детали за степенот на повредите.

Во одделен инцидент, заменик-гувернерот на Исфахан за безбедносни прашања, Акбар Салехи, изјави дека американски напад бил насочен кон воена база во градот Наин во централен Иран, при што загинало едно лице, а седум биле повредени.

Салехи изјави за официјалната новинска агенција ИРНА дека нападот се случил во раните утрински часови и дека сите повредени биле лекувани како амбулантски пациенти.

Нападите се дел од нов бран американски напади пријавени низ јужен Иран рано утрово, вклучително и во Бандар Абас, Сирик, островот Кешм, Јаск, Бушехр и Канган.