- Хамнеи беше убиен во заеднички американско-израелски напад врз Иран на 28 февруари, што предизвика повеќенеделна војна и ескалација на тензиите во целиот регион.

Официјални делегации пристигнаа во Техеран на погребот на поранешниот ирански врховен лидер Хамнеи - Хамнеи беше убиен во заеднички американско-израелски напад врз Иран на 28 февруари, што предизвика повеќенеделна војна и ескалација на тензиите во целиот регион.

Официјални делегации од повеќе земји денеска пристигнаа во иранскиот главен град Техеран за да присуствуваат на погребните церемонии на поранешниот ирански врховен лидер Али Хамнеи, пренесуваат иранските медиуми, јавува Анадолу.

Хамнеи беше убиен во заеднички американско-израелски напад врз Иран на 28 февруари, што предизвика повеќенеделна војна и ескалација на тензиите во целиот регион.

Според иранскиот државен сервис ИРИБ, меѓу високите претставници што пристигнаа во Техеран се ирачкиот претседател Низар Амиди, претседателот на ирачкиот Парламент Мохамед ал-Халбуси со својата парламентарна делегација, таџикистанскиот претседател Емомали Рахмон, ерменскиот премиер Никол Пашинјан, претседателот на регионот Курдистан, Нечирван Барзани, и претседателот на узбекистанскиот Парламент, Нуридин Исмоилов.

Пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф, исто така, пристигна во Техеран за да присуствува на погребот, предводејќи официјална делегација, се наведува во соопштението од неговиот кабинет.

Иранските медиуми известија и за пристигнување на делегации што ги претставуваат палестинските верски научници, руските свештеници, турските и либанските политички партии, индиските претставници, како и тајландските шиитски муслимански групи, кои дојдоа да му оддадат последна почит на Хамнеи.

Одделно, на комеморативните настани во чест на покојниот ирански лидер присуствуваа и претставници на Бугарската републиканска партија и членови на Парламентот, соопштија иранските медиуми.

Припадниците на либанското движење Хезболах, исто така, одржаа церемонија за простување со Хамнеи.

Според иранските медиуми, се очекува во текот на денот да продолжат да пристигнуваат и други странски делегации, додека комеморативните настани ќе се одржуваат и во наредните денови.

Според објавениот распоред, денеска ќе се одржи официјална комеморативна церемонија со учество на шефови на држави, високи официјални претставници и верски лидери.

Церемониите за простување ќе продолжат во Техеран на 4 и 5 јули, по што на 6 јули во главниот град ќе се одржи главната погребна поворка. Погребните обреди на 7 јули ќе се префрлат во светиот град Ком.

На 8 јули се планирани церемонии во Ирак, вклучително и во Багдад, Наџаф и Кербала, каде што телото ќе биде пречекано од верски и политички личности, пред да биде однесено во големите шиитски светилишта.

Конечната церемонија на погребот е закажана за 9 јули во светилиштето „Имам Али Реза“ во североисточниот град Машхад, едно од најсветите места во шиитскиот свет.