Осуммина загинати, десетици повредени во руските напади врз главниот град на Украина и другите региони - Во градот Днипро, неколку станбени згради беа погодени од ракети и беспилотни летала, при што загинаа најмалку пет лица, а 25 се повредени

Најмалку осум лица загинаа, а десетици се повредени во рускиот напад со ракети и беспилотни летала врз главниот град на Украина и другите региони рано утринава, јавува Анадолу.

Во градот Днипро, неколку станбени згради беа погодени од ракети и беспилотни летала, при што загинаа најмалку пет лица, а 25 се повредени, соопшти регионалниот гувернер Олександр Ханџа на Телеграм.

Во меѓувреме, шефот на градската воена администрација на Киев, Тимур Ткаченко, на Телеграм објави дека во нападите загинале три лица, а 29 се повредени.

Одделно, градоначалникот на Киев, Виталиј Кличко, преку Телеграм соопшти дека повеќе населби останале без електрична енергија за време на тековниот руски напад.

Илјадници луѓе побараа засолниште во главниот град додека масивни облаци чад се издигаа од центарот на градот. Алармите за воздушен напад беа активирани во поголемиот дел од Украина.

За време на нападот, воздухопловните сили на Полска на американската компанија за социјални медиуми Х соопштија дека мобилизирале авиони за заштита на полскиот воздушен простор.

Воздухопловните сили на Украина издадоа предупредувања за ракетни закани, додека властите во Киев предупредија за присуство на беспилотни летала во украинскиот воздушен простор.

Градската воена администрација на Киев преку Телеграм соопшти дека руски беспилотни летала дејствуваат над Украина и ги повика жителите да се засолнат. Исто така, беше пријавена активност на руски стратегиски авиони и лансирање на крстосувачки ракети од непријателски воени бродови.

Официјални лица во Киев соопштија дека во главниот град е активиран аларм за воздушен напад поради закана од руски беспилотни летала.

Воздухопловните сили исто така соопштија дека повеќе групи беспилотни летала се движат низ различни региони во земјата.

​​​​​​​Армијата дополнително предупреди и на опасност од напади со балистички ракети. Според официјалната национална мапа за аларми, во текот на целата ноќ сирените за воздушен напад беа активирани во поголемиот дел од територијата на Украина.

Претходно во текот на ноќта, воздухопловните сили на Украина соопштија дека руските сили лансирале крстосувачки ракети „Калибр“ од Каспиското Море кон Украина.