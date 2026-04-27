ОН: Шведска ги прекрши правата на дете со попреченост од Албанија со депортации

Шведска ги прекрши правата на дете со попреченост од Албанија, со тоа што двапати го депортира во неговата матична земја без да обезбеди дали детето ќе има пристап до значаен медицински третман, соопшти денес Комитетот за човекови права на Обединетите нации (ОН), пренесува Анадолу.

Во соопштението, Комитетот утврди дека Шведска го прекршила правото на живот на детето, како и забраната за тортура и сурово, нечовечко или понижувачко постапување.

Случајот се однесува на Е.Б., дете со албанско потекло со сложени здравствени состојби - аутизам, церебрална парализа, хидроцефалус и епилепсија, кое беше депортирано со своето семејство од Шведска во 2016 година и повторно во 2019 година по неуспешните барања за азил.

„Пред депортирањето на детето со тешка и сложена попреченост и здравствени состојби опасни по живот, државите мора да извршат ригорозна, индивидуализирана проценка и да обезбедат дека основниот третман и лековите всушност ќе бидат достапни во земјата што го прима“, изјави потпретседателката на Комитетот, Вафа Басим.

Комитетот соопшти дека шведските власти не успеале соодветно да ги проверат медицинските докази кои покажуваат дека детето зависи од витален третман кој не е достапен во Албанија.

„Во случај сериозен како оној на Е.Б., државите мора да направат повеќе отколку само да спроведат стандардни прегледи“, додаде Басим.

Бидејќи Е.Б. моментално се соочува со нов налог за депортирање, Комитетот побара од Шведска да ги преиспита барањата за азил или престој на детето во согласност со нејзините обврски според Меѓународниот пакт за граѓански и политички права и да му обезбеди соодветен надомест.