- „Не е кривично дело да се покаже солидарност и да се направи обид за доставување хуманитарна помош до палестинското население во Газа, на кое му е итно потребна“

ОН повикаа на итно и безусловно ослободување на притворените членови на хуманитарната Глобална флотила „Сумуд“ - „Не е кривично дело да се покаже солидарност и да се направи обид за доставување хуманитарна помош до палестинското население во Газа, на кое му е итно потребна“

Канцеларијата на Обединетите нации за човекови права денес го повика Израел „веднаш и безусловно да ги ослободи“ двајцата членови на хуманитарната глобална флотила „Сумуд“, кои беа притворени на море и се држат во Израел „без обвинение“, јавува Анадолу.

„Израел мора веднаш и безусловно да ги ослободи членовите на глобалната флотила 'Сумуд', Саиф Абукешек и Тијаго де Авила, кои беа притворени во меѓународни води и однесени во Израел, каде што и понатаму се држат без обвинение“, наведе портпаролот Тамин ал-Китан во соопштението.

„Не е кривично дело да се покаже солидарност и да се направи обид за доставување хуманитарна помош до палестинското население во Газа, на кое му е итно потребна“, додаде тој.

Ал-Китан, исто така, истакна дека наводите за „тешко малтретирање“ на двајцата притвореници мора да бидат истражени, а одговорните да бидат изведени пред лицето на правдата.

„Вознемирувачките известувања за тешко малтретирање на Абукешек и Де Авила мора да се истражат, а одговорните мора да се соочат со правдата“, рече тој.

Тој понатаму повика на прекин на израелската практика на „произволно притворање“ и на законодавство за тероризам, велејќи дека овие практики не се во согласност со меѓународното право за човекови права.

Ал-Китан, исто така, го повика Израел да ја прекине блокадата на Газа и да дозволи влез на хуманитарна помош во енклавата „во доволни количини“.

Мисијата на глобалната флотила „Сумуд“ за пролетта 2026 година, со цел пробивање на израелската блокада на Појасот Газа и испорака на хуманитарна помош, беше пресретната од израелските сили на 29 април во близина на брегот на Крит.

Израелските сили интервенираа во меѓународни води, напаѓајќи ги бродовите што превезуваа активисти на околу 600 наутички милји од Газа и на само неколку милји од грчките територијални води.

Вкупно 177 активисти беа притворени и, според извештаите, подложени на лош третман.

Во известувањата се вели дека Де Авила и Абу Кешек, кои не беа ослободени и присилно беа однесени во Израел, биле изложени на физичко малтретирање и смртни закани за време на испрашувањето.

Израел наметна блокада на Појасот Газа од 2007 година, оставајќи 2,4 милиони луѓе на територијата на раб на глад.

Израелската армија започна брутална двегодишна офанзива врз Газа во октомври 2023 година, убивајќи повеќе од 72.000 Палестинци, повредувајќи над 172.000 и предизвикувајќи масовно уништување низ територијата што е под опсада.