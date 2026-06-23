- „Намерните напади врз децата се еден од клучните елементи со кои се утврдува геноцидната намера на израелските власти и безбедносните сили...“

ОН: Израел продолжува со геноцидот преку нападите врз палестинските деца - „Намерните напади врз децата се еден од клучните елементи со кои се утврдува геноцидната намера на израелските власти и безбедносните сили...“

Израел продолжува да врши геноцид и други злосторства преку нападите врз палестинските деца, се наведува во извештајот на Обединетите нации (ОН) објавен денес, пренесува Анадолу.

„Израелските власти и безбедносните сили намерно целат кон палестинските деца, што резултираше со геноцид, злосторства против човештвото и воени злосторства во Појасот Газа, како и воени злосторства на Западниот Брег“, се наведува во извештајот објавен од Независната меѓународна истражна комисија на ОН за окупираната палестинска територија, вклучително и за Источен Ерусалим и Израел.

Комисијата соопшти дека уште минатата година заклучила дека Израел извршил геноцид врз Палестинците во Газа, а утврдила и дека интензитетот и систематскиот карактер на израелските воени операции продолжиле, предизвикувајќи огромен број убиени, повредени, како и трауми меѓу палестинските деца.

„Намерните напади врз децата се еден од клучните елементи со кои се утврдува геноцидната намера на израелските власти и безбедносните сили за целосно или делумно уништување на палестинската група во Газа“, се наведува во извештајот.

„Доказите покажуваат дека израелските безбедносни сили намерно ги земале за цел и ги убивале палестинските деца“, истакна претседателот на комисијата, Сринивасан Муралидар.

„Дури и по прекинот на огнот во октомври 2025 година продолжи убивањето и нанесувањето повреди на децата, со континуирано непочитување од страна на Израел на прекинот на огнот и заштитата што им следува на палестинските деца според меѓународното право“, додаде тој.

„Палестинските деца се апсени и подложени на тортура и други тешки форми на малтретирање во израелските затвори и притворни центри, без никакви информации за тоа каде се однесени“, соопшти комисијата.

„Израелските безбедносни сили, исто така, вршеле сексуално насилство врз децата со цел да предизвикаат јавно понижување и угнетување, вкоренето во долготрајниот, етнички, родов и меѓугенерациски модел на израелската окупација и непријателство“, се додава во извештајот.

Според извештајот, нападите врз центрите за неонатологија и мајчина грижа имаат директни последици врз стапката на преживување на бебињата и репродуктивната иднина на палестинското население. Ова резултираше со драстичен пораст на спонтани абортуси, вродени аномалии и трајни последици кај новороденчињата.

„Гладувањето наметнато од Израел преку блокада и опсада дополнително предизвика смрт кај палестинските деца и сериозно се одрази врз здравјето на многу други, лишувајќи ги од неопходната храна, ги зголеми ризиците од заболувања поради намалената имунизација, несигурноста во снабдувањето со храна и уништените здравствени услуги“, се додава во извештајот.

„Дури и ако бомбите и оружјето замолкнат во Газа и на Западниот Брег, палестинските деца нема едноставно да закрепнат преку ноќ“, рече Муралидар. „Уништувањето на нивното здравје, образование и развој е неповратно.“

„Заштитата, грижата и преживувањето на палестинските деца се неразделно поврзани со правото на палестинскиот народ на самоопределување“, потенцираше Муралидар. „Со нишанење кон децата, Израел го напаѓа способноста на палестинскиот народ да постои и да ја одредува својата иднина.“

Комисијата соопшти дека ги идентификувала израелските воени единици одговорни за убиствата и повредите на палестинските деца и упатила препораки до Израел и до земјите членки на ОН за одговорност.

Според податоците на Министерството за здравство во Газа, во израелските напади се убиени 1.021 Палестинец, а 3.249 се повредени од крајот на 2025 година, при секојдневните прекршувања на прекинот на огнот.

Во израелската геноцидна војна во Газа од октомври 2023 година се убиени 73.032 лица, повредени се над 173.300 и предизвикано е масовно уништување на околу 90 отсто од инфраструктурата во енклавата, при што Обединетите нации ги проценуваат трошоците за обнова на околу 70 милијарди долари.

Од октомври 2023 година градовите и населените места на Западниот Брег се соочуваат со речиси секојдневни израелски упади, меѓу кои апсења и претреси на домовите. Ескалацијата од страна на израелската војска и доселениците резултираше со убиени 1.173 Палестинци, 12.666 повредени, околу 23.000 приведени и 33.000 раселени, покажуваат официјалните палестински податоци.