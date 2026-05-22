ОН: Жените се соочуваат со највисок ризик да се заразат со ебола во актуелната епидемиолошка криза

Агенцијата на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените денес упати предупредување дека во тековната епидемија на ебола во Демократска Република Конго и Уганда, жените и девојчињата веројатно ќе се соочат со највисок ризик од инфекција, како последица на нивната улога во примарната грижа за болните и нивната позиција на првата линија на дејствување во заедницата, јавува Анадолу.

„Историјата постојано ни покажува дека жените се соочуваат со поголема стапка на смртност во споредба со мажите за време на епидемија на ебола“, изјави Софија Калторп, раководител на Секторот за хуманитарни активности при „УН вимен“ (UN Women), за новинарите во Женева.

Таа појасни дека повисоката стапка на смртност кај жените заразени со ебола не се должи на тоа што вирусот е посмртоносен за жените, туку на фактот што жените се изложени на многу поголема веројатност први да се заразат со вирусот.

Калторп се повика на претходните епидемии, вклучувајќи ја и онаа на ебола во Конго во периодот 2018–2019 година, каде што жените и девојчињата сочинуваа околу две третини од пријавените случаи. Таа додаде дека за време на епидемијата во Либерија во 2014 година, во одредени заедници жените сочинуваат и до три четвртини од смртните случаи предизвикани од ебола.

„Со сигурност ќе бидеме сведоци на истиот модел на развој и во актуелната епидемија во Демократска Република Конго и Уганда, која настанува во период кога ДР Конго веќе се соочува со сериозна хуманитарна криза и огромен притисок врз здравствените служби“, истакна таа.

„Пренесувањето на еболата ги следи општествените реалности“, нагласи Калторп, појаснувајќи дека жените најчесто се оние кои се грижат за болните членови на семејството, работат како здравствени работници на првата линија на фронтот и ги подготвуваат телата на починатите за погреб, што ги доведува во близок физички контакт со инфицираните лица.

Таа, исто така, предупреди дека бремените жени се соочуваат со дополнителни ризици поради зачестениот контакт со здравствените служби, и укажа на фактот дека воведувањето карантин за време на вонредни здравствени состојби често може да го зголеми родово заснованото насилство врз жените и девојчињата.

„УН вимен“ повика за обезбедување одржливо финансирање на организациите предводени од жени, посилна поддршка за примарната здравствена заштита, како и за поголема вклученост на жените во процесите на донесување одлуки за одговор против еболата и во напорите за нејзина превенција.