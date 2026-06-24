- „Коридорот ќе се користи според координатите утврдени од ИМО и надлежните омански власти, при што сите бродови што сакаат да сообраќаат по овој коридор се обврзани претходно да се координираат со меѓународното поморско тело“

Оман отвора привремен поморски коридор низ Ормускиот Теснец - „Коридорот ќе се користи според координатите утврдени од ИМО и надлежните омански власти, при што сите бродови што сакаат да сообраќаат по овој коридор се обврзани претходно да се координираат со меѓународното поморско тело“

Оман вчера објави дека отвора привремен поморски коридор за бродовите што транзитираат низ Ормускиот Теснец, потенцирајќи ја својата одговорност кон овој клучен глобален трговски пат и цврстата посветеност на слободната пловидба, јавува Анадолу.

Како што пренесува Оманската новинска агенција, оваа мерка е воведена во координација со Меѓународната поморска организација (ИМО) и во согласност со резултатите од неодамнешните напори на САД и Иран за стабилизација на регионот и обезбедување слободна пловидба.

Новинската агенција објави дека Оман, во координација со Меѓународната поморска организација, отвори привремен поморски коридор достапен за сите бродови. Оваа одлука е донесена во согласност со одговорноста на Султанатот кон Ормускиот Теснец како клучна глобална економска артерија, но и како потврда за неговата посветеност на меѓународното поморско право и обезбедувањето слободна пловидба без такси.

„Коридорот ќе се користи според координатите утврдени од ИМО и надлежните омански власти, при што сите бродови што сакаат да сообраќаат по овој коридор се обврзани претходно да се координираат со меѓународното поморско тело.“

Ова известување доаѓа во време кога Оман и Иран продолжуваат со консултациите за идните активности за пловење по овој стратегиски воден пат.

Претходно вчера Мускат и Техеран објавија формирање заедничка работна група задолжена за управувањето со пловидбата во Ормускиот Теснец. Ова тело ќе ги договара поморските услуги и нивните трошоци, во координација со другите крајбрежни земји од Персискиот Залив, а во согласност со меѓународното право и суверените права на државите што граничат со овој воден пат.

Според клаузулата 5 од Договорот од Исламабад, Иран ќе води дијалог со Оман за идната администрација на Ормускиот Теснец и поморските услуги што ќе се даваат таму, во координација со другите крајбрежни држави од Персискиот Залив и во согласност со меѓународното право и суверените права на државите што граничат со стратегискиот воден пат.

Според меморандумот, исто така, Иран се обврза да вложи максимални напори за да осигури безбеден и бесплатен премин на комерцијалните бродови меѓу Персискиот и Оманскиот Залив за период од 60 дена, при што комерцијалниот бродски сообраќај веднаш ќе продолжи.

Иран и САД на 14 јуни објавија дека постигнале договор од 14 точки со посредување на Пакистан, насочен кон ставање крај на војната и решавање на отворените спорови преку дијалог и преговори.

Меморандумот, познат како Договор од Исламабад, стапи на сила на 18 јуни откако електронски го потпишаа иранскиот претседател Масуд Пезешкијан и американскиот претседател Доналд Трамп.

Во договорот се вклучени одредби поврзани со ставањето крај на војната, вклучително и во Либан, повторното отворање на Ормускиот Теснец и укинувањето на американската поморска блокада наметната на Иран.