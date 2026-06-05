- Компанијата реагираше со демант бидејќи некои медиуми веќе објавија дека Оман го прекинал товарењето нафта во пристаништето

Оманска компанија ги демантира наводите за прекин на товарењето нафта во Мина ал-Фахал поради напад со беспилотно летало - Компанијата реагираше со демант бидејќи некои медиуми веќе објавија дека Оман го прекинал товарењето нафта во пристаништето

Водечката оманска компанија за истражување и производство на нафта соопшти дека работата во пристаништето Мина ал-Фахал се одвива во најдобар ред, пренесе денес Оманската новинска агенција, пренесува Анадолу.

Компанијата „Петролеум дивелопмент Оман“ ги демантираше наводите дека товарењето сирова нафта било запрено во пристаништето по наводи за напад со беспилотно летало, наведува новинската агенција.

Компанијата реагираше со демант бидејќи некои медиуми веќе објавија дека Оман го прекинал товарењето нафта во пристаништето. Тие тврдеа дека имало експлозија веднаш до местата каде што се закотвуваат бродовите.

Оманските власти досега немаат потврдено дека се случил напад ниту, пак, идентификувале каков било можен извор за тоа.