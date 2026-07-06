- Дванаесет авиони се придружија на напорите за гаснење на пожарот утрово

Околу 500 евакуирани поради шумските пожари во источна Шпанија - Дванаесет авиони се придружија на напорите за гаснење на пожарот утрово

Околу 500 луѓе се евакуирани во источниот дел на Валенсија во Шпанија откако вчера избувна шумски пожар во покраината Кастељон, јави РТВЕ, пренесува Анадолу.

Шумскиот пожар доведе до евакуација на околу 500 жители и опожари околу 150 хектари.

Дванаесет авиони се придружија на напорите за гаснење на пожарот утрово.

Вториот топлотен бран од летото, за кој се очекува да се интензивира во текот на денот, би можел да ги отежни напорите за гаснење.

Пожарникарите од Астурија, исто така, се придружија на напорите во текот на вчерашниот ден за гаснење на шумскиот пожар што започна на 26 јуни во планинска област.

Четиринаесет лица добија медицинска помош од Системот за итна медицинска помош (SEM) на Каталонија откако во петокот избувна шумски пожар во Жирона. Пожарот беше ставен под контрола во саботата откако изгореа речиси 2.300 хектари површини.

Во раните утрински часови денес, пожарникарите работеа на спречување на повторното разгорување на пламените јазици во областа погодена од пожарот.