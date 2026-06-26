Околу 4.000 хектари изгореа во североисточна Шпанија по ширењето на пожарите по топлотниот бран - Најголемиот пожар избувна вчера меѓу градовите Тамарите де Литера и Алкампел во североисточниот шпански регион Арагон

Шумски пожар што брзо се шири зафати околу 4.000 хектари земјиште во североисточна Шпанија денес, при што беа евакуирани околу 250 жители, додека противпожарните служби се борат со неколку активни жаришта низ земјата по интензивниот топлотен бран, јавува Анадолу.

Најголемиот пожар избувна вчера меѓу градовите Тамарите де Литера и Алкампел во североисточниот шпански регион Арагон.

Жителите на три села беа евакуирани, додека властите им наредија на луѓето во блискиот град да останат во затворени простории поради густиот чад.

Регионалните власти соопштија дека пожарот се проширил низ планинско шумско подрачје, а на терен се распоредени десетици пожарникари и воздухопловни ресурси за негово ставање под контрола. Властите веруваат дека пожарот бил предизвикан од молњи и грмотевици, без дожд.

Арагон денес прогласи максимален степен на тревога поради екстремен ризик од пожари, што ќе биде во сила до понеделник, со што строго се забрануваат земјоделски и други активности што би можеле да предизвикаат пожари.

Денес во Шпанија беснееја и неколку други шумски пожари.

Во соседна Навара, друг шумски пожар принуди на евакуација три села откако пламените јазици се проширија од земјоделско земјиште во борова шума во близина на Езкабарте.

Градот Памплона беше зафатен од густ чад, а регионалниот претседател предупреди дека пожарот би можел да продолжи да гори неколку дена.

Во северозападната провинција Леон избувнаа повеќе од 10 пожари по удари од гром, иако поволните временски услови им помогнаа на пожарникарите да го стават поголемиот дел од нив под контрола.

Шпанија се соочува со исклучително топол почеток на летото, при што оваа недела беа забележани двата најтопли јунски дена во земјата досега.

Според Министерството за животна средина, минатото лето беше најлошата сезона на шумски пожари во Шпанија во повеќе од три децении.