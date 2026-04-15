Околу 350 поранешни министри и дипломати повикуваат на суспензија на Договорот за асоцијација меѓу ЕУ и Израел - Тие велат дека додека вниманието на светската јавност е во друга насока, израелската Влада ја зголемува својата „политика на нелегална окупација“, како и кршењето на човековите права до неподносливо ниво

Група од 350 поранешни европски министри, амбасадори и високи функционери ја повикаа Европската Унија (ЕУ) да го суспендира Договорот за Асоцијација меѓу ЕУ и Израел, обвинувајќи го Тел Авив за кршење на обврските за човекови права на палестинските територии, јавува Анадолу.

Во заедничко соопштение денес, потписниците велат дека, додека вниманието на светската јавност е во друга насока, израелската Влада ја зголемува својата „политика на нелегална окупација“, како и кршењето на човековите права до неподносливо ниво.

Велат дека насилството продолжува и покрај формалниот прекин на огнот, предупредувајќи дека планираното проширување на населбите во коридорот Е1, област која го поврзува Источен Ерусалим со Мале Адумим, практично би го поделило Западниот Брег на два дела и би ги поткопало можностите за решение со две држави.

Тие, исто така, изразија загриженост во поглед на законот што го донесе израелскиот Парламент, односно Кнесетот, на 30 март, со кој се воведува смртна казна за палестинските затвореници, додека истовремено се ослободуваат израелските Евреи.

„Ова ужасно законодавство потсетува на апартхејд држава која дејствува без никакви правни ограничувања“, истакнаа тие.

Потписниците тврдат дека Израел го прекршува член 2 од Договорот меѓу ЕУ и Израел, кој налага почитување на човековите права како услов за соработка.

„Сегашната израелска Влада ги прекршува овие основни принципи на ЕУ во однос на Палестинците, за чија благосостојба таа останува правно и морално одговорна како окупаторска сила“, стои во соопштението.

Тие ја повикаа ЕУ целосно или делумно да го суспендира договорот, да ја сопре трговијата со населбите, да ја прекине воената соработка и да ги прошири санкциите и забраните за визи за поединци вклучени во репресијата.

Во заедничката изјава, исто така се упатуваат критики кон Европската Унија за политичка недоследност, споредувајќи го нејзиниот третман на Израел со одговорот кон Русија, велејќи дека оваа нееднаквост создава перцепција за постоење на „двојни стандарди“.

Од почетокот на војната во Газа, во октомври 2023 година, во нападите на израелската војска и окупаторите во Западниот Брег, убиени се најмалку 1.133 Палестинци, околу 11.700 други се ранети, а речиси 22.000 се приведени, велат палестинските податоци.

Во советодавно мислење презентирано во јули 2024 година, Меѓународниот суд на правдата ја прогласи израелската окупација на палестинските територии за нелегална и повика на евакуација на сите населби од Западниот Брег и Источен Ерусалим.