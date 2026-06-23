- Земјата ја забележа својата најтопла ноќ досега од 1947 година, со национален термички индикатор за минимални температури од 21,6 Целзиусови степени

Околу 20 луѓе се удавија во Франција додека се обидувале да се разладат од пеколните горештини - Земјата ја забележа својата најтопла ноќ досега од 1947 година, со национален термички индикатор за минимални температури од 21,6 Целзиусови степени

Француската министерка за спорт, Марина Ферари, денес изјави дека од почетокот на минатиот викенд околу 20 лица починале како последица на давење додека се обидувале да се разладат поради пеколните горештини, пренесува Анадолу.

Ферари за радиодифузерот „Франс интер“ изјави дека имало околу 20 смртни случаи од почетокот на викендот.

Дваесет и осум департмани се ставени под висок ризик од шумски пожари, додека таа бројка утре ќе изнесува 34, јави БФМТВ.

Земјата ја забележа својата најтопла ноќ досега од 1947 година, со национален термички индикатор за минимални температури од 21,6 Целзиусови степени.

Националната просечна температура во Франција во понеделникот исто така собори нов месечен рекорд со 29,2 Целзиусови степени, јави БФМТВ, повикувајќи се на националната метеоролошка служба „Метео-Франс“ .

54 департмани денес се под црвен аларм, а 35 под портокалов аларм, бидејќи се очекува температурите да достигнат 40 Целзиусови степени.

Неколку други европски земји исто така се подготвуваат за високи температури.

Британската метеоролошка служба (Мет Офис) издаде црвен аларм за екстремно високи температури за среда и четврток, со оглед на тоа што прогнозите најавуваат дека би можел да биде соборен рекордот за највисока дневна температура за месец јуни.

Во Шпанија, националната метеоролошка служба Аемет издаде црвен и портокалов аларм во поголемиот дел од земјата, бидејќи се очекува температурите да достигнат 44 Целзиусови степени.

Во неколку португалски региони исто така се очекуваат температури блиску до 40 Целзиусови степени, додека Италија исто така издаде црвени и портокалови аларми за неколку градови.

Температурите ќе останат над 30 Целзиусови степени денес низ Белгија, а се предвидува дека ќе се движат меѓу 33 и 39 Целзиусови степени кон крајот на неделата, јави радиодифузерот РТЛ, повикувајќи се на Кралскиот метеоролошки институт.