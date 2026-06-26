- Меѓународната организација за миграција (ИОМ) соопшти дека околу 1.430 луѓе во вторникот ги напуштиле селата Шатмарта, Сангари, Гоз Лабан, Дал Барида и Хаир Ваџид кај Умбро поради влошувањето на безбедноста

Околу 1.430 луѓе раселени од пет села во Судан за само еден ден поради влошување на безбедноста - Меѓународната организација за миграција (ИОМ) соопшти дека околу 1.430 луѓе во вторникот ги напуштиле селата Шатмарта, Сангари, Гоз Лабан, Дал Барида и Хаир Ваџид кај Умбро поради влошувањето на безбедноста

Околу 1.430 луѓе се раселени од пет села во суданската држава Северен Дарфур за само еден ден поради влошувањето на безбедносната состојба, соопшти Агенцијата за миграции на Обединетите нации, јавува Анадолу.

Меѓународната организација за миграција (ИОМ) соопшти дека околу 1.430 луѓе во вторникот ги напуштиле селата Шатмарта, Сангари, Гоз Лабан, Дал Барида и Хаир Ваџид кај Умбро поради влошувањето на безбедноста.

Организацијата посочи дека дел од раселените лица заминале во други области во рамките на Умбро, а други ја преминале границата во соседен Чад.

Се додава дека безбедносната ситуација во областа „останува напната и нестабилна“ и дека организацијата продолжува внимателно да ги следи случувањата.

Овој најнов бран на бегалци се случи само три дена откако ИОМ соопшти дека уште 2.260 лица биле принудени да ги напуштат своите домови во две села во Умбро поради безбедносната криза.

Според независната група „Адвокати за итни случаи“, селата во Умбро веќе еден месец се цел на напади на паравоените Сили за брза поддршка (РСФ), кои вршат упади на пазарите, палење на куќите и масовни грабежи.

РСФ контролира четири од петте држави во Дарфур и голем дел од петтата, а суданската армија и натаму држи делови од Северен Дарфур, како и повеќето од другите 18 држави во земјата, вклучително и главниот град Хартум.

Дарфур зафаќа приближно една петтина од територијата на Судан, која се протега на повеќе од 1,8 милиони квадратни километри, а најголем дел од проценетите 50 милиони жители на Судан живеат во области контролирани од армијата.

Судан е зафатен со конфликт од април 2023 година, кога избија борби меѓу армијата и РСФ околу плановите за интеграција на паравоените сили во војската. Војната предизвика една од најтешките хуманитарни кризи во светот, при што загинаа десетици илјади луѓе, а раселени се речиси 13 милиони.