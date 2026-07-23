- Џамијата Ал Акса е трето најсвето место во светот за муслиманите. Ова подрачје Евреите го нарекуваат Рид на храмовите, тврдејќи дека во древно време таму се наоѓале два еврејски храма

Околу 1.300 израелски доселеници упаднаа во комплексот на џамијата Ал Акса во окупираниот Источен Ерусалим - Џамијата Ал Акса е трето најсвето место во светот за муслиманите. Ова подрачје Евреите го нарекуваат Рид на храмовите, тврдејќи дека во древно време таму се наоѓале два еврејски храма

Околу 1.300 израелски доселеници утринава упаднаа во комплексот на џамијата Ал Акса во окупираниот Источен Ерусалим додека го одбележуваа еврејскиот празник Тиша бе-Ав, кој го комеморира она што го нарекуваат „уривање на Храмот“, соопшти Губернијата на Ерусалим, пренесува Анадолу.

Губернијата на Фејсбук објави дека израелската полиција дозволила бројот на доселеници што влегуваат во комплексот во секоја група да се зголеми на околу 150.

Израелските сили наметнаа строги ограничувања на влезовите на џамискиот комплекс и околу Стариот град на Ерусалим, распоредувајќи се масовно низ нејзините дворови и спречувајќи ги палестинските верници да влезат, се додава во соопштението.

Само многу ограничен број Палестинци успеале да стигнат до џамијата за утринските молитви пред израелските сили да нападнат неколку верници и други жители, се наведува во соопштението.

Од Губернијата соопштија дека доселениците за време на упадите изведувале талмудски ритуали, вклучително и носење филактерии, вршење поклонувања во источниот дел на комплексот и гласно пеење.

Се додава дека „екстремистичките групи кои се застапуваат за изградба на еврејски храм на ова место мобилизираа поддржувачи во обид да внесат 5.000 доселеници во комплексот“ за време на денешните упади.

Џамијата Ал Акса е трето најсвето место во светот за муслиманите. Ова подрачје Евреите го нарекуваат Рид на храмовите, тврдејќи дека во древно време таму се наоѓале два еврејски храма.

Израел го окупираше Источен Ерусалим, каде што се наоѓа Ал Акса, за време на Арапско-израелската војна во 1967 година.

Во 1980 година го анектираше целиот град, потег што никогаш не беше признат од меѓународната заедница.