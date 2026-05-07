Објавено наводно проштално писмо на Џефри Епстин пред неговото самоубиство

Berk Kutay Gökmen
07 Мај 2026•Ажурирај: 07 Мај 2026
Федерален судија го објави јавно прошталното писмо наводно напишано од починатиот осуден сексуален престапник Џефри Епстин пред неговото самоубиство, објавија американските медиуми, пренесува Анадолу.
Документот, кој не е ниту верификуван ниту е наведен датум, е поднесен во судот како дел од случајот во кој е вклучен поранешниот цимер на Епстин, кој тврдел дека го открил, според „Си-ен-ен“.
Во непотпишаното писмо делумно се наведува: „Ме испитуваа еден месец - НЕ НАЈДОА НИШТО!!!“
„Привилегија е човек сам да може да го избере моментот кога ќе каже збогум.“
„НИКАКВА ЗАБАВА - НЕ ВРЕДИ!!“
Епстин почина во притвор во притворен објект во Њујорк во 2019 година, додека чекаше судење по федералните обвиненија за трговија со луѓе и заговор што вклучува малолетници.
Неговото признание на вината во 2008 година во американската сојузна држава Флорида доведе до осуда за барање и посредување со малолетници за проституција.