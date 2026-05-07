Објавено наводно проштално писмо на Џефри Епстин пред неговото самоубиство

Федерален судија го објави јавно прошталното писмо наводно напишано од починатиот осуден сексуален престапник Џефри Епстин пред неговото самоубиство, објавија американските медиуми, пренесува Анадолу.

Документот, кој не е ниту верификуван ниту е наведен датум, е поднесен во судот како дел од случајот во кој е вклучен поранешниот цимер на Епстин, кој тврдел дека го открил, според „Си-ен-ен“.

Во непотпишаното писмо делумно се наведува: „Ме испитуваа еден месец - НЕ НАЈДОА НИШТО!!!“

„Привилегија е човек сам да може да го избере моментот кога ќе каже збогум.“

„НИКАКВА ЗАБАВА - НЕ ВРЕДИ!!“

Епстин почина во притвор во притворен објект во Њујорк во 2019 година, додека чекаше судење по федералните обвиненија за трговија со луѓе и заговор што вклучува малолетници.

Неговото признание на вината во 2008 година во американската сојузна држава Флорида доведе до осуда за барање и посредување со малолетници за проституција.