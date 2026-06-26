- Новите финансиски извештаи откриваат дека кралот Чарлс платил 12,9 милиони фунти данок во фискалната 2024/25 година, со што се наоѓа меѓу 100-те најголеми даночни обврзници во Обединетото Кралство

Објавени финансиските извештаи на британското кралство, Чарлс со данок од 12,9 милиони фунти - Новите финансиски извештаи откриваат дека кралот Чарлс платил 12,9 милиони фунти данок во фискалната 2024/25 година, со што се наоѓа меѓу 100-те најголеми даночни обврзници во Обединетото Кралство

Британскиот крал Чарлс стана првиот монарх на Обединетото Кралство кој јавно го објави својот даночен извештај, при што новите податоци покажуваат дека тој платил 12,9 милиони фунти данок во фискалната 2024/25 година, пренесува Анадолу.

Според „Би-би-си“, износот на платен данок го става Чарлс меѓу 100-те најголеми даночни обврзници во Обединетото Кралство.

Годишниот извештај за кралското семејство исто така покажува дека принцот од Велс платил 7,76 милиони фунти данок во истиот период.

Финансиските објави доаѓаат во момент кога кралското домаќинство ги објави своите годишни сметки, вклучувајќи податоци за јавно финансирање и службени трошоци. Исто така беше откриено дека Чарлс и кралицата Камила ќе продолжат да живеат во Кларенс Хаус наместо да се преселат во Бакингемската палата.

Сметките покажуваат дека главниот извор на годишното јавно финансирање за кралското домаќинство — основниот дел од суверениот грант — ќе се зголеми речиси двојно во рок од три години и ќе достигне нешто под 100 милиони фунти до 2027/28 година.

Суверениот грант за 2024/25 изнесувал 86,3 милиони фунти, од кои 51,8 милиони фунти биле за основни трошоци, а дополнителни 34,5 милиони фунти за реновирање на Бакингемската палата.

Откако работите за реновирање ќе бидат завршени, вкупниот грант ќе се намали од 137,9 милиони фунти на 99,9 милиони фунти, иако и двете бројки остануваат значително повисоки од претходните години.

Суверениот грант ги покрива трошоците на монархијата, вклучувајќи персонал, патувања за кралски ангажмани и официјални трошоци како приеми и одржување на палатите.