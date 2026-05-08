ОАЕ соопштија дека нивната воздушна одбрана се активира на „ракетна закана“

Burak Bir
08 Мај 2026•Ажурирај: 08 Мај 2026
Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) денес соопштија дека нивните системи за противвоздушна одбрана се активираат на „ракетна закана“, пренесува Анадолу.
„Системите за воздушна одбрана во моментов се активираат на ракетна закана“, објави Националната управа за управување со вонредни состојби, кризи и катастрофи (НЦЕМА) на американската компанија за социјални медиуми Х.
Жителите се повикани да „останат на безбедна локација и да ги следат официјалните канали за предупредувања и нови информации“.
Ова известување доаѓа неколку часа по размената на оган меѓу американските и иранските сили во Ормускиот Теснец.