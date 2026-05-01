Нов напад со беспилотно летало предизвика пожар во руската нафтена постројка во Туапсе

Рафинеријата за нафта во Туапсе, во Краснодарски крај во јужна Русија, наводно била цел на уште еден напад со беспилотни летала синоќа, повторно разгорувајќи пожари кои повремено горат со денови, според локалните медиуми и регионалните претставници, јавува Анадолу.

Локалните власти соопштија дека напад со беспилотни летала предизвикал пожар во морскиот терминал на рафинеријата во крајбрежниот град Туапсе на Црното Море, објави новинскиот портал „Киев Индепендент“.

Жителите пријавиле дека слушнале експлозии и дека забележале активност на воздушната одбрана, додека руските канали на Телеграм јавуваат дека повеќе беспилотни летала биле пресретнати над областа.

Оперативниот штаб на Краснодарскиот крај потврди дека остатоците од соборените беспилотни летала предизвикале пожар во постројката.

Службите за итни случаи се распоредени додека операциите за гаснење на пожарите продолжуваат.

Рафинеријата во Туапсе се смета за стратегиски важен објект и преработува приближно 12 милиони тони сурова нафта годишно.