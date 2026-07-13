- Експлозиите се случија во услови на ескалација на тензиите меѓу Техеран и Вашингтон во последните денови откако САД започнаа напади врз воени и инфраструктурни цели низ Иран...

Нови експлозии во близина на Бандар Абас и островот Кешм во јужен Иран - Експлозиите се случија во услови на ескалација на тензиите меѓу Техеран и Вашингтон во последните денови откако САД започнаа напади врз воени и инфраструктурни цели низ Иран...

Иранските медиуми јавија за нови експлозии денес напладне во близина на пристанишниот град Бандар Абас и островот Кешм во јужен Иран, пренесува Анадолу.

Новинската агенција Мехр, повикувајќи се на локални жители и извори, соопшти дека експлозиите се слушнале западно од Бандар Абас и се чини дека потекнуваат од крајбрежните области.

Агенцијата, исто така, објави за можни судири во Персискиот Залив и Ормускиот Теснец, иако не беше достапна официјална потврда веднаш по нападите.

Како одговор на експлозиите, губернијата на јужен Хормозган соопшти дека нема извештаи за цивилни жртви или штети на станбената или комерцијалната инфраструктура.

Новите експлозии се случија по неколку часа откако државната новинска агенција ИРНА објави дека имало најмалку две силни експлозии во Бандар Абас рано утрово.

Експлозиите се случија во услови на ескалација на тензиите меѓу Техеран и Вашингтон во последните денови откако САД започнаа напади врз воени и инфраструктурни цели низ Иран како одговор на нападите врз комерцијални бродови во Ормускиот Теснец.

Иран возврати со напади со ракетни и беспилотни летала насочени кон американските воени објекти во земјите од регионот, додека го обвинува Вашингтон за постојано кршење на нивниот Меморандум за разбирање од 17 јуни. Американскиот претседател Доналд Трамп подоцна го прогласи Меморандумот за „завршена приказна“.