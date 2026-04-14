Нетанјаху рече дека Европа има „многу да научи" од Израел за „доброто и злото"

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека Европа има „многу да научи“ од Израел, обвинувајќи го континентот дека страда од „длабока морална слабост“, јавува Анадолу.

Во обраќањето за време на официјалната церемонија во Израел по повод Денот на сеќавањето на холокаустот, Нетанјаху рече дека Европа ја заборавила разликата помеѓу „доброто и злото“.

„Денес Европа е погодена од длабока морална слабост“, рече тој. „Има многу да научи од нас, особено суштинската лекција за јасната морална разлика помеѓу доброто и злото.“

Нетанјаху рече дека моменти како овој бараат „војна за доброто, за живот“.

Тој, исто така, истакна дека Европа ја губи својата способност да ги брани „својот идентитет и вредности“ и дека Израел ги брани Европа и „цивилизацијата од варварство“.

Коментарите на Нетанјаху дојдоа во услови на растечки критики во Европа за политиките на Израел на окупираниот Западен Брег и во Либан.

Вчера германскиот канцелар Фридрих Мерц изрази „длабока загриженост“ за развојот на настаните на палестинските територии и предупреди против, како што рече, „де факто делумна анексија“ на окупираниот Западен Брег.

Мерц, исто така, во телефонскиот разговор го повика Нетанјаху да започне директни мировни преговори со Либан и на прекин на непријателствата во Јужен Либан.

Нетанјаху веќе се соочува со зголемен правен притисок. Неговото судење за корупција, кое започна во 2020 година, сè уште е во тек. Нетанјаху ги негира обвиненијата и ги опиша како „политичка кампања за негово соборување“.

Тој е баран и од Меѓународниот кривичен суд од 2024 година под обвинение за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.