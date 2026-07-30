- Според неколку неодамнешни анкети, американската јавност има сѐ понагласено негативен став кон Израел, што предизвикува голема загриженост поради неговата воена кампања во Газа

Нетанјаху призна дека опаднала популарноста на Израел кај американската јавност, за тоа ги обвини социјалните мрежи - Според неколку неодамнешни анкети, американската јавност има сѐ понагласено негативен став кон Израел, што предизвикува голема загриженост поради неговата воена кампања во Газа

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху призна дека опаднала популарноста на Израел и неговата Влада меѓу американската јавност, а за тоа ги обвини социјалните мрежи, јавува Анадолу.

Според неколку неодамнешни анкети, американската јавност има сѐ понагласено негативен став кон Израел, што предизвикува голема загриженост поради неговата воена кампања во Газа.

Според истражувањето на истражувачкиот центар „Пју“ спроведено во јули, во последните години Американците стануваат сѐ покритични и кон израелскиот народ и кон Владата.

Во анкетата се наведува дека во 2026 година 42 отсто од Американците гледале на израелскиот народ со неповолен став, што е зголемување од 28 отсто во 2019 година. Поволните ставови кон израелската Влада паднаа од 41 на 32 отсто во истиот период.

Во интервјуто за „Еј-би-си њуз“, објавено вчера, Нетанјаху изјави дека „настанала промена поради ширењето преку социјалните мрежи и фактот дека суверени земји манипулираат преку бот-мрежи и други методи.

„Може да видиме директна врска помеѓу објавите преку социјалните мрежи и опаѓањето на поддршката за Израел“, рече тој.

„Дали ме загрижува тоа? Да, да, ме загрижува. И сакам двопартиска поддршка за Израел бидејќи мислам дека тоа е темел на нашата национална безбедност“, додаде тој.

Меѓународниот кривичен суд во ноември 2024 година издаде налози за приведување на Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант поради наводи за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа, каде што повеќе од 73.000 Палестинци се убиени во брутална офанзива од октомври 2023 година.

Израел продолжува да ја напаѓа енклавата и покрај прекинот на огнот во октомври 2025 година.