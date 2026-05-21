Нетанјаху и Трамп разговарале за нацрт-мировен договор за Иран во тензичен телефонски повик - Лидерите разговарале за „ревидиран мировен меморандум“ подготвен од Катар и Пакистан, за време на телефонски повик во вторникот кој го разбеснил Нетанјаху

Американскиот претседател Доналд Трамп и израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху разговараа за нацрт-договор за ставање крај на нивната војна против Иран за време на тензичен телефонски повик, се наведува во соопштението објавено синоќа, пренесува Анадолу.

Лидерите разговарале за она што информативниот веб-сајт „Аксиос“ го опиша како „ревидиран мировен меморандум“ подготвен од Катар и Пакистан, за време на телефонскиот повик во вторникот кој го разбеснил Нетанјаху.

Израелскиот лидер беше „бесен“ по повикот, изјави еден од трите извори кои зборуваа за „Аксиос“ во врска со разговорот.

Нетанјаху се стреми кон продолжување на нападите против Иран во војната која е прекината од почетокот на април со прекин на огнот што Трамп последователно го продолжи на неодредено време.

Белата куќа веднаш не одговори на барањето за коментар во врска со наводите.

Според „Си-ен-ен“, кој се повикува на американски и израелски официјални претставници, Нетанјаху го повикал Трамп да продолжи според планот со новите целни напади, тврдејќи дека одложувањето му користи само на Иран, додека Трамп се спротивставил, велејќи дека вреди да се продолжи со дипломатијата „уште неколку дена“.

Повикот следуваше откако Трамп во неделата го информираше Нетанјаху дека новите напади — кои се очекува да бидат именувани како Операција „Ковач“ — најверојатно ќе се случат на почетокот на неделата, според „Си-ен-ен“.

Трамп подоцна објави дека ги запрел планираните напади на барање на сојузниците од Персискиот Залив - Катар, Саудиска Арабија и Обединетите Арапски Емирати.

Тој претходно вчера изјави дека преговорите насочени кон конечно завршување на војната се во нивната „конечна фаза“.

„Ќе ѝ дадеме уште една шанса на оваа работа. Не ми се брза. Човек никогаш не треба да си помисли: 'О, доаѓаат изборите, па затоа морам да брзам'. Мене воопшто не ми се брза. Она што идеално го сакам е да видам што помалку жртви, а не масовни убиства“, им изјави Трамп на новинарите во воената база „Ендрус“ пред да замине за сојузната држава Конектикат.

Тој ги негираше гласините дека се скарани со Нетанјаху, велејќи дека за Иран мислат потполно исто и тврдејќи дека Нетанјаху ќе направи сè што ќе му каже. „Тој е многу, многу добар човек“, рече тој.

Обраќајќи им се на дипломците на Академијата на Крајбрежната стража на САД по неговото пристигнување во североисточната држава, претседателот за преговорите со Иран изјави дека „единственото прашање е, дали ќе одиме и ќе ја довршиме работата, или тие ќе потпишат документ? Да видиме што ќе се случи“.