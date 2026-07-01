- Нетанјаху ги даде овие изјави во период кога меморандумот за разбирање меѓу Вашингтон и Техеран, постигнат со посредство на Пакистан, стапи на сила на 18 јуни

Нетанјаху: Израел повторно ќе го нападне Иран доколку биде потребно - Нетанјаху ги даде овие изјави во период кога меморандумот за разбирање меѓу Вашингтон и Техеран, постигнат со посредство на Пакистан, стапи на сила на 18 јуни

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху денес изјави дека Израел повторно ќе го нападне Иран „доколку биде потребно“, ветувајќи дека Техеран „ќe нема нуклеарно оружје“, пренесува Анадолу.

„Во Иран се спасивме од атомски бомби“, нагласи Нетанјаху во интервјуто за израелскиот Канал 14.

Тој ги даде овие изјави во период кога меморандумот за разбирање меѓу Вашингтон и Техеран, постигнат со посредство на Пакистан, стапи на сила на 18 јуни, откако беше електронски потпишан од иранскиот претседател Масуд Пезешкијан и американскиот претседател Доналд Трамп.

Договорот обезбедува рамка за ставање крај на конфликтот и решавање на отворените прашања меѓу Вашингтон и Техеран преку преговори, вклучително и прекин на непријателствата, укинување на санкциите, нуклеарното прашање, повторното отворање на Ормускиот Теснец и пошироки регионални безбедносни договори.

Израел постојано го изразува својот став кон каков било договор со Техеран и предупредува на можноста за започнување нови напади врз Иран.