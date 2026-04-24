Неколку торнада ја погодија американската сојузна држава Оклахома - Полициската управа на Енид соопшти дека се формира команден центар и дека на помош се повикани и други полицајци

Неколку торнада го погодија северниот дел од американската сојузна држава Оклахома, а властите започнаа операции за пребарување и спасување на луѓето заглавени под урнатините во областа Енид, јавија локалните медиуми, пренесува Анадолу.

Канцеларијата на шерифот на округот Гарфилд соопшти дека заменици-шерифи работат на спасување на луѓето заглавени под урнатините по бурите, додавајќи дека погодените можеле да комуницираат.

Полициската управа на Енид соопшти дека се формира команден центар и дека на помош се повикани и други полицајци.

Претходно торнада се појавија низ делови на регионот, предизвикувајќи сериозни оштетувања на градбите и заробувајќи ги луѓето во домовите и засолништата.

Видеата на социјалните медиуми покажуваат целосно уништени куќи и многу урнатини.

Во округот Гарфилд, торнадо предизвика значителна штета, особено во населбата Греј Риџ и воздухопловната база Венс.

Националната метеоролошка служба на САД издаде повеќе предупредувања за торнада и силни грмежи низ Северна Оклахома, вклучително и окрузите Гарфилд, Кеј, Нобл и Логан.

Се очекуваше бурите да донесат силен град и налети на ветер до 96 километри на час.

Жителите во неколку области, меѓу кои и Енид и околните градови, беа повикани да се засолнат.

Локалните власти, исто така, известија за затворање на патишта и оштетување на објекти додека траеја бурите низ регионот.