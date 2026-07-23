Неколку танкери за нафта го сменија правецот на пловење во Црвеното Море по заканите од Хусите

Mücahithan Avcıoğlu
23 Јули 2026•Ажурирано: 23 Јули 2026
Неколку танкери за нафта го сменија правецот на пловење или се вратија во Црвеното Море по заканите и нападите од јеменската група Хуси, покажаа податоците за следење на бродови денес, јавува Анадолу.
Вчера некои танкери ја сменија насоката на пловење за да го избегнат теснецот Баб ел-Мандаб, при што два се упатија на север кон Суецкиот Канал.
Овој потег следуваше по вртењето на бродовите „Ксин Лонг Јанг“ и „Родос“ во вторникот.
Танкерите го смениле правецот пред да стигнат до јужниот влез на Црвеното Море.
Меѓу другите пловила што го сменија правецот се и „Њу Чемпион“, „Ксин Тонг Јанг“, „Њу Прајм“ и „Деш Вират“, а се врати и бродот за превоз на возила „Лиу Џианг Коу“.
Во меѓувреме, „Ксин Лонг Јанг“ и „Коснев Лејк“ денес повторно се упатија кон Баб ел-Мандаб, со што потенцијално тестираа дали Хусите ќе ја спроведат најавената поморска блокада.
Хусите соопштија дека ги нападнале саудиските танкери „Енцелија“ и „Лајла“ со ракети и беспилотни летала.
„Енцелија“ прати повик за помош откако синоќа беше погоден од проектил што предизвика пожар на предниот дел. Соопштено е дека екипажот е безбеден, а наводниот напад врз „Лајла“ сè уште не е независно потврден.
Групата поддржана од Иран во понеделникот објави дека ќе воведе поморска блокада на Саудиска Арабија и ги предупреди компаниите за бродови да не работат на саудиските пристаништа.
Заканите предизвикаа загриженост за нови нарушувања кај Баб ел-Мандаб бидејќи пловидбата низ Ормускиот Теснец останува строго ограничена поради ширењето на конфликтот меѓу САД и Иран.