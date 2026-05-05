Неколку комерцијални бродови се запалија во пристаниште во јужен Иран

Пожар избувна на неколку комерцијални пловила во иранското јужно пристаниште Дајер, јави иранската полудржавна новинска агенција Мехр, додавајќи дека противпожарните екипи работат на локализирање на пламените јазици, пренесува Анадолу.

„Причината за инцидентот сѐ уште не е позната и ќе биде објавена откако целосно ќе завршат операциите за гаснење на пожарот“, додава медиумот.

Веста доаѓа во време на тековни тензии во регионот и Ормускиот Теснец, во услови на актуелниот прекин на огнот со кој се паузираше војната што започна со американските и израелските напади врз Иран на 28 февруари.