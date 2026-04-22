Најмалку 34 танкери поврзани со Иран успеале да ја избегнат американската блокада

Најмалку 34 танкери поврзани со Иран успеале да ја заобиколат американската блокада од нејзиното воведување, вклучително и неколку што превезувале иранска нафта, објави денес „Фајненшал тајмс“, пренесува Анадолу.

Вашингтон ја започна примената на блокадата на 13 април кон сите бродови што влегуваат или излегуваат од иранските крајбрежни води.

До 16 април, ограничувањата беа зголемени на сите ирански пловила на отворено море, како и на бродовите што транспортираат стоки што би можеле да ги поддржат воените напори на Иран.

Досега, американските сили запленија еден контејнерски брод во Оманскиот Залив и извршија инспекција на санкциониран танкер во Индо-Пацификот.

Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) вчера соопшти дека американските сили од почетокот на блокадата им наложиле на 28 пловила да се вратат или да ја сменат насоката.

Истиот ден, американскиот претседател Доналд Трамп во интервју за „Си-ен-би-си“ изјави дека „блокадата е огромен успех“, додавајќи дека нема да го укине ембаргото во Ормускиот Теснец сѐ додека Вашингтон не постигне „конечен договор“ со Иран.

Сепак, и покрај овие мерки, десетици бродови успеале да ја избегнат блокадата, се известува.

Најмалку 19 танкери поврзани со Иран го напуштиле Заливот, додека уште 15 влегле од Арапското Море на пат кон Иран.

Меѓу оние што заминале, најмалку шест танкери наводно превезувале иранска сурова нафта во вкупна количина од 10,7 милиони барели. Со оглед на тоа што иранската нафта обично се продава по пониска цена од типот „Брент“, со попуст од околу 10 долари по барел, вредноста на овој товар се проценува на приближно 910 милиони долари.

Конфликтот меѓу Вашингтон и Техеран започна на 28 февруари, кога САД и Израел извршија напади врз Иран, по што Техеран возврати со напади врз американски цели и бази низ Блискиот Исток.

Подоцна, Исламабад беше домаќин на преговорите меѓу Вашингтон и Техеран, први од прекинот на дипломатските односи во 1979 година, одржани на 11 и 12 април.

Иран минатиот петок привремено го отвори Ормускиот Теснец, но само еден ден подоцна повторно го затвори, откако Трамп изјави дека блокадата на иранските пристаништа ќе остане во сила.