- „Сочувство до оние што ги загубија своите најблиски. Им посакувам брзо закрепнување на повредените. Властите им ја даваат целата можна помош на погодените.“

Најмалку 21 лице загина во пожар во хотел во главниот град на Индија - „Сочувство до оние што ги загубија своите најблиски. Им посакувам брзо закрепнување на повредените. Властите им ја даваат целата можна помош на погодените.“

Најмалку 21 лице загина во пожар што избувна во хотел во главниот град на Индија, Њу Делхи, соопштија официјалните лица денес, јавува Анадолу.

Инцидентот се случи во утринските часови во Малвија Нагар, а пожарот избувнал околу 8:50 часот по локално време.

Во соопштението на полицијата во Делхи се потврдува бројот на загинати, при што се додава дека повеќе од 40 лица биле спасени и пренесени во околните болници за медицинска помош.

Официјалните лица, исто така, соопштија дека станува збор за повеќекатна зграда и дека пожарот е локализиран.

Челничката на локалните власти на Делхи, Рекха Гупта, на американската компанија за социјални медиуми Х објави дека службите за итни случаи се мобилизирани, а операциите за спасување и помош се во тек.

Таа истакна дека Владата внимателно ја следи ситуацијата.

Премиерот Нарендра Моди го опиша инцидентот како „трагичен“, додавајќи: „Сочувство до оние што ги загубија своите најблиски. Им посакувам брзо закрепнување на повредените. Властите им ја даваат целата можна помош на погодените.“

Причината за пожарот сѐ уште не е утврдена, јавува новинската агенција „Прес траст оф Индија“.