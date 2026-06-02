- Во градот Днипро неколку станбени згради беа погодени од ракети и беспилотни летала, при што загинаа најмалку девет лица, а 37 се повредени

Најмалку 15 загинати во руските напади врз главниот град на Украина и други региони - Во градот Днипро неколку станбени згради беа погодени од ракети и беспилотни летала, при што загинаа најмалку девет лица, а 37 се повредени

Најмалку 15 лица загинаа, а десетици се повредени во руските ракетни напади и напади со беспилотни летала чија цел беа Киев и неколку украински региони рано утринава, соопштија украинските власти, јавува Анадолу.

Во градот Днипро неколку станбени згради беа погодени од ракети и беспилотни летала, при што загинаа најмалку девет лица, а 37 се повредени, соопшти регионалниот гувернер Олександр Ханџа.

Тимур Ткаченко, шеф на воената управа на град Киев, изјави дека загинале шест лица, а 64 биле повредени во нападите.

Воената управа претходно ги повика жителите да се засолнат.

„За жал, бројките можеби не се конечни. Искрено сочувство до семејствата и најблиските на сите што загинаа од Русија вечерва“, објави тој на Телеграм.

Во Харков се повредени 14 лица, меѓу кои и едно дете, соопшти Државната служба за вонредни состојби на Украина.

Украинскиот претседател Владимир Зеленски изјави дека Русија ги погодила и енергетските објекти и критичната инфраструктура во регионите Харков, Киев, Миколаев, Запорожје, Полтава, Суми, Чернигов и Хмелницки во текот на ноќните напади.

„Напад од големи размери и апсолутно јасна изјава од Русија: Ако Украина не биде заштитена од балистички и други ракетни напади, овие напади ќе продолжат“, рече тој, додавајќи дека Украина „смета“ на поддршката од своите партнери и на ефективни одговори на нападот.

За време на нападот военото воздухопловство на Полска објави на американската компанија за социјални медиуми Х дека мобилизирале авиони за заштита на полскиот воздушен простор.

Военото воздухопловство на Украина издаде предупредувања за ракетни закани и соопшти дека руските сили лансирале крстосувачки ракети „Калибр“ од Каспиското Море кон Украина.

Генералштабот на Украина ја обвини Русија за извршување најмалку 729 воздушни напади, велејќи дека нејзината воздушна одбрана соборила 40 ракети и 602 беспилотни летала од различни типови во текот на ноќта.

Руското Министерство за одбрана соопшти дека неговите сили извршиле напади врз објекти на одбранбената индустрија во Киев, Запорожје, Харков и Дњепропетровск, како и во регионите Полтава, Хмелницки и Суми.

Напади беа извршени и врз воените аеродроми, како и врз објектите на енергетската и транспортната инфраструктура што ги користат Вооружените сили на Украина, додадоа од руското Министерство.

Министерството соопшти дека 148 украински беспилотни летала биле соборени во текот на ноќните напади низ земјата.

- Пожар во руската рафинерија за нафта „Илски“

Украина, исто така, соопшти дека ја погодила руската рафинерија за нафта „Илски“ во јужниот регион Краснодар во напад во текот на ноќта, предизвикувајќи пожар во објектот.

Украинскиот Генералштаб на Телеграм објави дека рафинеријата произведува нафтени деривати што ги користи руската војска и е една од најголемите рафинерии за нафта во Јужна Русија, со годишен капацитет за преработка од околу 6,6 милиони тони.

Регионалните власти во Краснодар го потврдија нападот, велејќи дека избувнал пожар во рафинеријата.

„Според прелиминарните извештаи, нема жртви. Службите за итни случаи и специјалните служби работат на местото на настанот“, соопшти Оперативниот штаб на Краснодар на Телеграм.

Вчера Зеленски изјави дека украинските сили погодиле 15 руски рафинерии за нафта во периодот меѓу јануари и мај и посочи дека речиси 40 отсто од примарниот капацитет за преработка на нафта во Русија бил надвор од функција заклучно со мај.