- Нападот бил насочен директно кон безбедносен пункт

Најмалку 10 загинати, меѓу кои и припадници на обезбедувањето, во самоубиствен бомбашки напад во Пакистан - Нападот бил насочен директно кон безбедносен пункт

Најмалку 10 лица, претежно припадници на безбедносните сили, загинаа денес во самоубиствен бомбашки напад во Пакистан, соопштија безбедносни извори, пренесува Анадолу.

Инцидентот се случи синоќа во округот Тенк, во северозападната провинција Хајбер Пахтунхва, која се граничи со соседен Авганистан, додаваат изворите.

Нападот бил насочен директно кон безбедносен пункт.

Има известувања и за повредени војници и полицајци.

Пакистанските безбедносни сили започнаа потрага по сторителите на нападот.