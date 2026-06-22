- Гувернерот Гусев наведе дека едно од повредените лица е во сериозна состојба и дека во нападот се оштетени индустриски капацитети во едно од градските претпријатија

Најмалку три лица повредени во украински ракетен напад врз рускиот град Воронеж - Гувернерот Гусев наведе дека едно од повредените лица е во сериозна состојба и дека во нападот се оштетени индустриски капацитети во едно од градските претпријатија

Најмалку три лица се повредени во украински ракетен напад врз рускиот град Воронеж, соопшти денес регионалниот гувернер Александар Гусев, пренесува Анадолу.

Во изјавата на Телеграм, Гусев наведе дека едно од повредените лица е во сериозна состојба и дека во нападот се оштетени индустриски капацитети во едно од градските претпријатија.

„Фасадите и прозорците на неколку станбени згради, како и повеќе возила, исто така се оштетени“, додаде тој.

„Во моментов е познато дека се повредени три лица, од кои едно е во сериозна состојба“, рече Гусев.

Гувернерот исто така информираше дека вонредната состојба за ракетна закана во регионот е укината, упатувајќи апел до граѓаните да не објавуваат фотографии или видеа од последиците на интернет, особено оние со кои можат да се откријат локации.

Руските воздухопловни власти соопштија дека се воведени привремени ограничувања на летовите на аеродромите во Бугулма, Казан, Нижнекамск и Чебоксари во регионот Татарстан поради украински воздушен напад.

Генералштабот на Украина соопшти дека неговите сили погодиле повеќе руски воени и инфраструктурни цели, вклучително и центар за вселенски комуникации во областа на Москва, капацитети за обука на оператори со беспилотни летала и логистичка инфраструктура.

Исто така, беше соопштено дека украинските сили ги погодиле командните пунктови и други воени позиции во областите под руска контрола, како и инфраструктурата на пристаништето Кавказ во рускиот регион Краснодар.

Руското Министерство за одбрана соопшти дека неговите системи за противвоздушна одбрана собориле 12 воздушни бомби и 734 украински беспилотни летала во изминатите 24 часа. Исто така, беше наведено дека руските сили ги погодиле локациите што се користат за склопување и складирање на украински дронови со голем дострел, и дека војниците ги продолжуваат офанзивните операции во неколку области, вклучително и околу градот Костјантиновка во источна Украина.

Анадолу не можеше независно да ги потврди тврдењата од бојното поле на ниту една од страните. Украина и Русија редовно известуваат за напади на територијата на другата страна, додека ги оспоруваат деталите за штетите и жртвите.