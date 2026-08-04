„Утрово силите за противвоздушна одбрана одбија напад со дронови врз Московската Област“, напиша гувернерот на Московската Област, Андреј Воробјов, на Телеграм.

Најмалку пет лица загинаа во напад со дронови врз Московската Област „Утрово силите за противвоздушна одбрана одбија напад со дронови врз Московската Област“, напиша гувернерот на Московската Област, Андреј Воробјов, на Телеграм.

Најмалку пет лица загинаа, а шест се повредени во напад со дронови врз Московската Област, соопштија локалните власти, јавува Анадолу.

„Утрово силите за противвоздушна одбрана одбија напад со дронови врз Московската Област“, напиша гувернерот на Московската Област, Андреј Воробјов, на Телеграм.

Тој потврди дека најголемата штета е предизвикана во општинскиот округ Чехов, каде што нападите со дронови предизвикале повеќе пожари во индустриската зона Новосјолки.

Воробјов изјави дека службите за итни случаи изгаснале голем пожар во магацин, но дека биле оштетени и електрична трафостаница и административна зграда.

Во селото Солнишково, остатоци од дрон оштетиле приватна куќа и едно возило, но нема пријавени жртви.

Гувернерот додаде дека руската војска продолжила да дејствува против беспилотни летала над окрузите Волоколамск, Клин, Чехов и Серебрјано-Прудски.

Киев сè уште не се огласи официјално во врска со ноќниот напад.