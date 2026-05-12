Најмалку девет загинати, над 20 повредени во експлозија на пазар во северозападен Пакистан - Меѓу загинатите има и двајца полицајци, властите сè уште не ја потврдиле природата на експлозијата.

Во експлозија на пазар во северозападната пакистанска провинција Хајбер Пахтунхва денес загинаа најмалку девет лица, а повеќе од 20 се повредени, изјави за Анадолу претставник на локалната администрација преку телефон.

Експлозијата се случила во градот Сарај Науранг, во областа Лаки Марват, соопшти претставникот кој побара да остане анонимен.

„Во моментов сум во болницата каде што досега се донесени девет тела. Најмалку 22 повредени лица исто така се на лекување“, додаде тој.

„Меѓу загинатите има и двајца полицајци“, рече претставникот, додавајќи дека властите сè уште не ја потврдиле природата на експлозијата.

Ниту една група досега не презеде одговорност за нападот.

Безбедносните сили го опколија подрачјето и започнаа истрага за експлозијата, додека спасувачките екипи продолжија со префрлање на повредените во околните болници.

Северозападните региони на Пакистан во последните години се соочуваат со пораст на милитантните напади, особено насочени против безбедносните сили и цивилите.

Исламабад во повеќе наврати го обвини Техрик-и-Талибан Пакистан (ТТП) дека дејствува од безбедни засолништа во соседниот Авганистан.

Кабул, пак, ги негираше обвинувањата, велејќи дека групата нема присуство на авганистанско тло.