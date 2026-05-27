Нацрт-договорот меѓу САД и Иран вклучува соработка меѓу Техеран и Оман за Ормускиот Теснец

Нацртот на евентуален договор меѓу Иран и САД вклучува соработка меѓу Техеран и Оман за управување со превозот низ Ормускиот Теснец, соопшти иранската државна телевизија ИРИБ, која соопшти дека го видела договорот, пренесува Анадолу.

Иран ќе се обврзе да го врати бројот на комерцијални бродови што минуваат низ Теснецот на нивоата пред тензиите во рок од еден месец, според нацрт-договорот, објави иранската новинска агенција Мизан, цитирајќи го јавниот сервис, додавајќи дека воените бродови не се опфатени со договорот.

Според договорот, САД ќе ја укинат својата поморска блокада врз иранските пристаништа, се вели во веста.

Вашингтон, исто така, „ветил дека ќе ги повлече своите воени сили од периферијата на Иран“, се наведува, додавајќи дека „без разлика дали оваа клаузула ги вклучува силите распоредени во регионот или силите што живеат во базите, тоа ќе бара преговарање“.

„Доколку се постигне конечен договор во рок од 60 дена, овој договор ќе биде одобрен во форма на обврзувачка резолуција на Советот за безбедност на ОН“, се истакнува понатаму.

Договорот сè уште не е финализиран и „никаков чекор нема да биде преземен од Иран без верификација“, се додава.

Регионалните тензии ескалираа на 28 февруари кога САД и Израел започнаа ненадејни напади врз Иран, што го натера Техеран да возврати со бараж од дронови и ракети што погодија цели низ регионот, додека Техеран го затвори Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април преку пакистанско посредништво, но преговорите во Исламабад не доведоа до траен договор.

Американскиот претседател Доналд Трамп подоцна го продолжи прекинот на огнот на неодредено време, додека наметна блокада на бродовите што патуваат до или од иранските пристаништа преку стратегискиот воден пат, а периодично изјавуваше дека мировниот договор е блиску.