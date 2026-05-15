НАТО: Прераспоредувањето на американските трупи не претставува никаков ризик за источното крило

Висок воен официјален претставник на НАТО денес изјави дека најавените измени во распоредувањето на американските трупи во Европа не претставуваат „никаков ризик“ за источното крило на Алијансата, пренесува Анадолу.

Во изјава за литванскиот јавен сервис „ЛРТ Радио“, генералниот директор на Меѓународниот воен штаб на НАТО, Ремигијус Балтренас, истакна дека коегзистенцијата на одвраќањето и одбраната покрај источната граница на НАТО останува недопрена, и покрај приспособувањата на американското воено присуство во Европа.

„Во моментов не постои никаков ризик за одвраќањето и одбраната на источното крило“, рече Балтренас.

Неговите изјави следуваа по наводите дека САД го запреле распоредувањето на повеќе од 4.000 војници во Полска како дел од планираната ротација, додека претходните планови на Пентагон, наводно, вклучувале повлекување на околу 5.000 војници од Германија.

Балтренас призна дека движењата на трупите носат предизвици, но нагласи дека сојузниците на НАТО во Европа реагираат со зголемување на трошоците за одбрана и забрзување на напорите за воена набавка.

„Постои баланс во ова повлекување“, рече тој. „Нема да кријам дека постојат предизвици и тие мора да бидат решени; ние работиме на нивно решавање.“

Осврнувајќи се на војната во Украина, официјалниот претставник на НАТО изјави дека способноста на Киев да погодува цели длабоко на руската територија ја менува динамиката на конфликтот во корист на Украина.

„На стратегиско ниво, гледаме пат-позиција, каде што ниту една од страните не изгледа дека ја има иницијативата“, рече Балтренас.

„Сепак, Украинците постигнаа значаен напредок со нападите со долг дострел на руска територија, што на Украина ѝ дава предност во обидот да го сврти текот на војната“, додаде тој.

Тој, исто така, укажа на она што го опиша како растечки внатрешен притисок во Русија, наведувајќи ги економските тешкотии, воениот замор и поделбите меѓу политичката елита.

„Русија има сериозни внатрешни проблеми и предизвици, не само во рамките на политичката елита, која почнува да не се согласува и гледа дека оваа долга војна им донесе огромни загуби, туку и меѓу самите руски граѓани“, рече тој.

Додаде дека континуираната западна воена поддршка ќе биде од клучно значење за да ѝ се овозможи на Украина да преговара „под поволни услови“.

„Од наша страна, мора да продолжиме да ја поддржуваме Украина со капацитетите што ги бара“, изјави Балтренас.

„Тоа е она што ќе ѝ овозможи на Украина да седне на преговарачката маса под поволни услови и да преговара за некаква форма на договор.“