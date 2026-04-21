НАСА ќе соработува во истрагата за смртта и исчезнувањето на американските научници - „Во овој момент, ништо поврзано со НАСА не укажува на закана за националната безбедност“

Американската вселенска агенција (НАСА) вчера објави дека ќе соработува со релевантните федерални агенции во истрагата за случаите на смрт и исчезнување на 11 научници од областа на нуклеарната и вселенската наука, јавува Анадолу.

Портпаролката на НАСА, Бетани Стивенс, преку соопштение на американската компанија за социјални медиуми Х, потврди дека агенцијата е во постојана координација со надлежните тела во врска со исчезнатите научници.

„Во овој момент, ништо поврзано со НАСА не укажува на закана за националната безбедност“, изјави Стивенс, преку американската компанија за социјални медиуми X.

„Агенцијата е посветена на транспарентност и на обезбедување што е можно повеќе информации“, додаде таа.

Портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, на 17 април изјави дека ФБИ ќе ги разгледа случаите на американски научници кои исчезнале или починале за да утврди дали некој од нив е поврзан.

„Белата куќа активно соработува со сите релевантни агенции и ФБИ за холистички преглед на сите случаи заедно и идентификување на сите потенцијални заеднички точки што може да постојат“, рече Ливит за X, додавајќи дека „ништо нема да остане непревртено во оваа операција“.

Од 2023 година, најмалку 11 научници, претежно вклучени во истражувања на вселената и нуклеарната наука, починале или исчезнале, а кај некои од нив тоа се случило под нејасни или сомнителни околности.