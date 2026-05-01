Напад со нож во средно училиште во САД, повредени најмалку пет лица - Осомничениот, инаку ученик, е приведен на местото на настанот

Најмалку пет лица се повредени во напад со нож во средно училиште во Такома, во американската сојузна држава Вашингтон, јавува Анадолу.

Полицијата реагираше на пријава за прободување и расправија во средното училиште „Хенри Фос“, каде четворица ученици и еден службеник за обезбедување на кампусот биле повредени. Повредените лица, како и осомничениот, претрпеле рани од прободување или исеченици, изјави портпаролката на полициската управа во Такома, Шелби Бојд, за Си-би-ес њуз.

Осомничениот, инаку ученик, е приведен на местото на настанот, додаде портпаролката.

Последните информации на надлежните се дека сите шестмина се во стабилна состојба.

Малолетниот осомничен е обвинет по пет точки за напад од прв степен, а полицијата продолжува да ги истражува околностите на нападот, кои и понатаму се непознати, рече портпаролот.